Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

Правительство России намерено увеличить общий объем расходов Пенсионного фонда в 2018 году на 92,2 млрд рублей.

Законопроект о поправках в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации» кабмин вносит на рассмотрение в Госдуму. Документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета фонда на 2018 год с учетом итогов 2017 года, а именно — наличию остатков средств.



Справка правительства РФ: «Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 миллиарда рублей».



После корректировки объем расходов Пенсионного фонда составит более 8,5 трлн рублей.