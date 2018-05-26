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    Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

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    Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

    Правительство намерено увеличить расходы Пенсионного фонда на 92 млрд рублей

    Правительство России намерено увеличить общий объем расходов Пенсионного фонда в 2018 году на 92,2 млрд рублей.

    Законопроект о поправках в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации» кабмин вносит на рассмотрение в Госдуму. Документ предусматривает корректировку основных параметров бюджета фонда на 2018 год с учетом итогов 2017 года, а именно — наличию остатков средств.

    Справка правительства РФ: «Благодаря наличию остатков средств, образовавшихся по результатам исполнения бюджета Фонда за 2017 год, объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из федерального бюджета бюджету Фонда в 2018 году, уменьшается. Общий объем расходов Фонда увеличивается на 92,2 миллиарда рублей».

    После корректировки объем расходов Пенсионного фонда составит более 8,5 трлн рублей.

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