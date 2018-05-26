«Ты супер!», финал: Диана Анкудинова

«Магия», «Параллельный мир», «Энергия в чистом виде», «Песни в ее исполнении приобретают новые оттенки» — все это зрители «Ты супер!» говорили о выступлениях участницы Дианы Анкудиновой. В финале ей предстояло вновь удивить жюри и зрительский зал.
Пока конкурсанты ставили на то, что Диана Анкудинова станет победительницей второго сезона «Ты супер!», сама юная вокалистка очень сильно сомневалась в своей удаче. Но в финале девочка вновь поразила слушателей своим талантом. Диана выступила под аккомпанемент Игоря Крутого. Она исполнила песню Tomorrow is a lie.
Сам Игорь Крутой рассказал, что песня, которую выбрала Диана, «очень взрослая», но конкурсантка справилась с поставленной задачей. Юлианна Караулова пожелала участнице удачи. Виктор Дробыш в свою очередь от души поблагодарил конкурсантку за выступление.
Сам Игорь Крутой рассказал, что песня, которую выбрала Диана, «очень взрослая», но конкурсантка справилась с поставленной задачей. Юлианна Караулова пожелала участнице удачи. Виктор Дробыш в свою очередь от души поблагодарил конкурсантку за выступление.
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