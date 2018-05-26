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«Идея на миллион»: в поиске российских «единорогов»
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    Коррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов. автомобили, Главная дорога. Лаборатория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКоррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов

    Коррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов

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    Коррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов

    Коррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов

    Коррозия: способны ли преобразователи ржавчины спасти кузов

      Небольшая царапина или скол на кузове плюс воздух, вода, реагенты — здравствуй, коррозия. Помогут ли преобразователи ржавчины спасти кузов и сэкономить на ремонте?

      Оцинковка, фосфатирование, грунтование, покраска, покрытия на днище и арках колес защищают от коррозии машину, сходящую с конвейера. Но ржавчина неизбежна.

      Евгений Шигин, руководитель направления горно-металлургических проектов металлургической компании: «Любая защита от коррозии — временная. По сути, коррозия — это возврат металла к своему исходному состоянию. К форме оксида. То есть металл возвращается в то, из чего он и был получен».

      В магазинах продаются десятки преобразователей ржавчины. Производители обещают легко и быстро устранить коррозию.

      Большинство преобразователей ржавчины содержат ортофосфорную кислоту, которая в соединении с оксидами железа образует ортофосфат железа — защитную пленку на поверхности.

      Михаил Лушкин, заведующий лабораторией коррозионных испытаний металлов: «Остатки химических средств после обработки обязательно нужно удалять, потому что, прореагировав с водой, все эти остатки превращаются в кислоту и еще сильнее разъедают металл».

      Программа «Главная дорога» проверила, как справятся с коррозией дешевый преобразователь для садовых конструкций, популярные составы российского и немецкого производства. Результаты сравнили с образцом, который отремонтировал мастер кузовного цеха. Итоги испытания — в сюжете программы.

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