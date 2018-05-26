«Очень страшно»: Песков рассказал о снах с Путиным

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову время от времени снится Владимир Путин. В этом он признался в эфире программы «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Интервью записано в Северной столице во время проведения ПМЭФ-2018.
На вопрос о том, часто ли ему снится президент, Дмитрий Песков ответил: «Снится всегда очень страшно». При этом он заявил, что не может рассказать о своих снах подробнее.
Дмитрий Песков: «Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи!»
Также Песков ответил на вопрос, не надоела ли ему работа пресс-секретарем президента, которой он занимается уже много лет.
Дмитрий Песков: «Никакой оскомины это не набивает, хотя это иногда очень тяжело физически. Но это настолько уникальный опыт. Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, географии земного шара».
В качестве одного из примеров своей работы Песков привел ситуацию, когда он вместе с президентом слетал из Москвы в Венесуэлу на четыре часа и вернулся обратно. По словам пресс-секретаря главы государства, «это сутки в самолете».
Дмитрий Песков: «Это уникально. Это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность. Это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, пребывает в эйфории постоянно. Тут об оскомине говорить невозможно».
Также Песков рассказал о том, как ходит на работу с недействительным пропуском, и признался в том, что не дает остынуть их с женой чувствам.
Полная версия интервью с пресс-секретарем президента — в видеоматериале программы «Международная пилорама».
Дмитрий Песков: «Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Это, знаешь, белая горячка: а что ты забыл сделать? А-а-а! Ты весь мокрый просыпаешься, думаешь: господи!»
Также Песков ответил на вопрос, не надоела ли ему работа пресс-секретарем президента, которой он занимается уже много лет.
Дмитрий Песков: «Никакой оскомины это не набивает, хотя это иногда очень тяжело физически. Но это настолько уникальный опыт. Путин живет в глобальном времени, в глобальной географии, географии земного шара».
В качестве одного из примеров своей работы Песков привел ситуацию, когда он вместе с президентом слетал из Москвы в Венесуэлу на четыре часа и вернулся обратно. По словам пресс-секретаря главы государства, «это сутки в самолете».
Дмитрий Песков: «Это уникально. Это находится за рамками простого человека. И иметь к этому хоть какую-то причастность — это супервозможность. Это выпадает один раз в жизни. И тот, кому это выпадает, пребывает в эйфории постоянно. Тут об оскомине говорить невозможно».
Также Песков рассказал о том, как ходит на работу с недействительным пропуском, и признался в том, что не дает остынуть их с женой чувствам.
Полная версия интервью с пресс-секретарем президента — в видеоматериале программы «Международная пилорама».
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