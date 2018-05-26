Актер Иван Краско откровенно рассказал НТВ о браке с женой, которая моложе его на 60 лет

Новым гостем программы «Секрет на миллион» стал советский и российский актер театра и кино Иван Краско. В свои 87 лет он мечтает стать отцом в седьмой раз. Но что об этом думает его жена, которая на 60 лет моложе?
До того как стать актером, Иван Краско был командиром десантного корабля. Через год службы его уволили в запас. Встреча с Лерой Кудрявцевой в студии «Секрета на миллион» началось с испытания — артисту нужно было расшифровать послание, составленное для него на азбуке Морзе. С этой задачей Краско с легкостью справился.
После этого беседа перешла на личные темы. Речь пошла о сыне Ивана Краско Андрее, который умер в результате сердечного приступа 12 лет назад. Артист с сожалением вспомнил о том, как тяжело ему было видеть сына, когда тот злоупотреблял спиртным.
Иван Краско уже давно стал прадедушкой, у его внука Яна-Анджея Александровича-Краско двое сыновей — Модест и Тит. Все они живут в Польше, но продолжают поддерживать связь.
Иван Краско показал свой загородный участок, где многое делает свое руками. А вот грядки оказались заброшены: у молодой жены на землю «аллергия». Среди соседей Краско — Михаил Боярский, который часто заглядывает к нему на огонек. Их дружба длится уже более полувека.
Потом Иван Краско честно рассказал о том, что после того, как его бросила его третья жена Наталья Вяль, он несколько лет жил у тещи. Свою квартиру он оставил Наталье и их детям.
Вместе с Натальей Вяль, которая была моложе его на 47 лет, они прожили вместе 10 лет, но брак распался из-за ее нового увлечения. Как признался Иван Краско, он надеялся что его возлюбленная одумается. Он ждал ее более четырех лет, но потом в его жизни появилась новая любовь — Наталья Шевель, которая была его ученицей.
Затем в студии «Секрета на миллион» появилась Наташа Вяль. Она вспомнила историю их знакомства и рассказала о том, как зарождался роман. В тот момент ей было 24 года. Но Иван Краско «быстро взял ее в оборот». Поддержать Ивана Краско, который решился поделиться своими секретами, пришел и его младший сын Фёдор.
Новый брак Ивана Краско длится уже два с половиной года. Артист рассказал, что за это время супруга его не разочаровала, хотя бытовыми вопросами она заниматься не любит. Артист откровенно поведал о том, чем молодая Наталья Шевель его очаровала. Его поразила ее любовь к поэзии Бродского. Иван начал выделять ее среди своих студентов. А потом Шевель предложила ему послушать ее стихи.
Иван Краско: «И оказалось, что это осмысленно, это интересно. Но дальше — больше. А потом с ее стороны были дополнительные ухаживания. Она мне приносила всегда на стол в начале занятий чашечку кофе. А теперь я ей каждое утро в постель приношу».
Вместе с молодой супругой они живут в трехкомнатной квартире вместе с внуком Ивана Краско Кириллом и бывшей невесткой артиста Маргаритой. Краско признался, что у него случаются финансовые сложности. Поэтому его молодая жена сама зарабатывает. Краско признаёт, что его четвертая жена может влюбиться в ровесника. Но он считает, что ей «это не нужно».
Иван Краско: «Я своих жен приучаю прежде всего к свободе. Они удивляются, как это. Оказывается, так и нужно жить».
Он добавил, что готов «к прощению» в случае, если у супруги появится другой мужчина.
Иван Краско: «Потому что чисто физиологические дела, возраст дает о себе знать. Эта тяга, которая неосознанно чаще всего сближает мужчину и женщину, она у меня слабеет, естественно. Я говорю совершенно откровенно».
Краско честно заявил, что его жена Наталья почти идеальна, но у нее есть черта, которая его раздражает: она злоупотребляет нецензурными словами и порой говорит неграмотно.
Вскоре в студии появилась и сама молодая жена артиста. Наталья призналась, что хочет детей, но позже. Она также поделилась особенностями их быта. С бывшей невесткой Ивана Маргаритой у них установились сложные отношения. Например, Наташа не может пользоваться стиральной машиной, когда в доме есть Маргарита или ее сын Кирилл.
Наталья Шевель рассказала в студии НТВ и о своем тяжелом прошлом. Родители оставили ее в роддоме в Севастополе, девочку удочерили. До брака с Иваном Краско она уже была замужем, но отношения с первым супругом разладились после переезда в Петербург. Съемочной группе НТВ удалось найти настоящую мать Натальи, которая злоупотребляет спиртным и просит милостыню. Но сама Шевель в студии «Секрета на миллион» заявила, что не видит способов ей помочь.
Приемная мать не одобрила брак Натальи. После того как девушка рассказала ей о планах выйти замуж, они не разговаривали две недели. Пенсионерка живет в Севастополе, от соседей она отгородилась высоким забором и почти не выходит из дома. Соседи считают, что женщине нужна помощь психиатра, подозревая у нее манию преследования. Но Ивану Краско удалось урезонить тещу, которая воспротивилась их браку.
После этого беседа перешла на личные темы. Речь пошла о сыне Ивана Краско Андрее, который умер в результате сердечного приступа 12 лет назад. Артист с сожалением вспомнил о том, как тяжело ему было видеть сына, когда тот злоупотреблял спиртным.
Иван Краско уже давно стал прадедушкой, у его внука Яна-Анджея Александровича-Краско двое сыновей — Модест и Тит. Все они живут в Польше, но продолжают поддерживать связь.
Иван Краско показал свой загородный участок, где многое делает свое руками. А вот грядки оказались заброшены: у молодой жены на землю «аллергия». Среди соседей Краско — Михаил Боярский, который часто заглядывает к нему на огонек. Их дружба длится уже более полувека.
Потом Иван Краско честно рассказал о том, что после того, как его бросила его третья жена Наталья Вяль, он несколько лет жил у тещи. Свою квартиру он оставил Наталье и их детям.
Вместе с Натальей Вяль, которая была моложе его на 47 лет, они прожили вместе 10 лет, но брак распался из-за ее нового увлечения. Как признался Иван Краско, он надеялся что его возлюбленная одумается. Он ждал ее более четырех лет, но потом в его жизни появилась новая любовь — Наталья Шевель, которая была его ученицей.
Затем в студии «Секрета на миллион» появилась Наташа Вяль. Она вспомнила историю их знакомства и рассказала о том, как зарождался роман. В тот момент ей было 24 года. Но Иван Краско «быстро взял ее в оборот». Поддержать Ивана Краско, который решился поделиться своими секретами, пришел и его младший сын Фёдор.
Новый брак Ивана Краско длится уже два с половиной года. Артист рассказал, что за это время супруга его не разочаровала, хотя бытовыми вопросами она заниматься не любит. Артист откровенно поведал о том, чем молодая Наталья Шевель его очаровала. Его поразила ее любовь к поэзии Бродского. Иван начал выделять ее среди своих студентов. А потом Шевель предложила ему послушать ее стихи.
Иван Краско: «И оказалось, что это осмысленно, это интересно. Но дальше — больше. А потом с ее стороны были дополнительные ухаживания. Она мне приносила всегда на стол в начале занятий чашечку кофе. А теперь я ей каждое утро в постель приношу».
Вместе с молодой супругой они живут в трехкомнатной квартире вместе с внуком Ивана Краско Кириллом и бывшей невесткой артиста Маргаритой. Краско признался, что у него случаются финансовые сложности. Поэтому его молодая жена сама зарабатывает. Краско признаёт, что его четвертая жена может влюбиться в ровесника. Но он считает, что ей «это не нужно».
Иван Краско: «Я своих жен приучаю прежде всего к свободе. Они удивляются, как это. Оказывается, так и нужно жить».
Он добавил, что готов «к прощению» в случае, если у супруги появится другой мужчина.
Иван Краско: «Потому что чисто физиологические дела, возраст дает о себе знать. Эта тяга, которая неосознанно чаще всего сближает мужчину и женщину, она у меня слабеет, естественно. Я говорю совершенно откровенно».
Краско честно заявил, что его жена Наталья почти идеальна, но у нее есть черта, которая его раздражает: она злоупотребляет нецензурными словами и порой говорит неграмотно.
Вскоре в студии появилась и сама молодая жена артиста. Наталья призналась, что хочет детей, но позже. Она также поделилась особенностями их быта. С бывшей невесткой Ивана Маргаритой у них установились сложные отношения. Например, Наташа не может пользоваться стиральной машиной, когда в доме есть Маргарита или ее сын Кирилл.
Наталья Шевель рассказала в студии НТВ и о своем тяжелом прошлом. Родители оставили ее в роддоме в Севастополе, девочку удочерили. До брака с Иваном Краско она уже была замужем, но отношения с первым супругом разладились после переезда в Петербург. Съемочной группе НТВ удалось найти настоящую мать Натальи, которая злоупотребляет спиртным и просит милостыню. Но сама Шевель в студии «Секрета на миллион» заявила, что не видит способов ей помочь.
Приемная мать не одобрила брак Натальи. После того как девушка рассказала ей о планах выйти замуж, они не разговаривали две недели. Пенсионерка живет в Севастополе, от соседей она отгородилась высоким забором и почти не выходит из дома. Соседи считают, что женщине нужна помощь психиатра, подозревая у нее манию преследования. Но Ивану Краско удалось урезонить тещу, которая воспротивилась их браку.
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