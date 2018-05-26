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26 мая, 13:30
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    Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе. Париж, мода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

    Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

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    Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

    Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

    Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

      Новую круизную коллекцию модного дома Dior показали в конюшнях старинной усадьбы Шантийи недалеко от Парижа.

      Дизайнер дома Мария Грация Кьюри для создания новых нарядов вдохновилась образом эскарамузы — мексиканской девушки-наездницы. В основе коллекции — жокейские костюмы, тренчкоты, рубашки и легкие летние платья. А ведущие цвета — хаки, черный и белый.

      В общем Кьюри представила еще одну фантазию на тему современной сильной женщины. Круизная коллекция сразу же прошла испытание погодой. Перед шоу начался проливной дождь. Но отменять показ не стали.

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