Новую коллекцию Dior представили под проливным дождем в старинной усадьбе

Новую круизную коллекцию модного дома Dior показали в конюшнях старинной усадьбы Шантийи недалеко от Парижа.

202 мода

Париж

Дизайнер дома Мария Грация Кьюри для создания новых нарядов вдохновилась образом эскарамузы — мексиканской девушки-наездницы. В основе коллекции — жокейские костюмы, тренчкоты, рубашки и легкие летние платья. А ведущие цвета — хаки, черный и белый.



В общем Кьюри представила еще одну фантазию на тему современной сильной женщины. Круизная коллекция сразу же прошла испытание погодой. Перед шоу начался проливной дождь. Но отменять показ не стали.