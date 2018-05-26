Сражающейся с раком Алёне нужны средства на предотвращение рецидива

У шестилетней Алёны Линник из Краснодара рак крови. Наркозы, курсы химиотерапии и пересадки костного мозга уже позади. Теперь главное, чтобы болезнь не вернулась. Для этого нужны курсы специальной терапии, стоимость которых — 3 млн рублей.
Ключевое слово в жизни ребенка — «нельзя». Нельзя играть с другими детьми, нельзя кормить голубей, нельзя находиться в местах массового скопления людей. Иммунитет Алёны настолько слаб, что, как говорится, каждый чих может привести к тяжелым осложнениям. Сейчас младший брат — главный друг и опора. И дело не только в кровных узах. Артем стал донором костного мозга для сестры.
У Алены острый лимфобластный лейкоз. Диагноз поставили в полтора года. Сейчас девочке шесть. Большая часть жизни прошла в больничной палате. Лечение в Краснодаре, Москве и клиниках Израиля. Алёна уже перенесла две пересадки костного мозга.
Несмотря на лечение, болезнь вернулась. Уже было два рецидива. После последнего шансы Алёны на жизнь были крайне малы. Помочь вызвались врачи Израиля. Они провели девочке новейшую иммунотерапию. В общей сложности за три с половиной года на лечение Алёны потратили 25 миллионов рублей. Чтобы собрать деньги, семья вместе с родственниками продавала все, что есть — машины, квартиры. Лечение дало положительные результаты.
Несмотря на то, что, по словам врачей, болезнь отступила, специальные курсы терапии, которые позволят избежать очередного рецидива нужно деталь каждый месяц на протяжении всего ближайшего года. Для этого необходимы 3 млн рублей, а продавать семье больше нечего.
Чтобы помочь Алёне, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, указав через пробел сумму пожертвования. Например: счастье 500. Пожертвование можно сделать и с помощью банковской карты на сайте благотворительного фонда «Край добра».
У Алены острый лимфобластный лейкоз. Диагноз поставили в полтора года. Сейчас девочке шесть. Большая часть жизни прошла в больничной палате. Лечение в Краснодаре, Москве и клиниках Израиля. Алёна уже перенесла две пересадки костного мозга.
Несмотря на лечение, болезнь вернулась. Уже было два рецидива. После последнего шансы Алёны на жизнь были крайне малы. Помочь вызвались врачи Израиля. Они провели девочке новейшую иммунотерапию. В общей сложности за три с половиной года на лечение Алёны потратили 25 миллионов рублей. Чтобы собрать деньги, семья вместе с родственниками продавала все, что есть — машины, квартиры. Лечение дало положительные результаты.
Несмотря на то, что, по словам врачей, болезнь отступила, специальные курсы терапии, которые позволят избежать очередного рецидива нужно деталь каждый месяц на протяжении всего ближайшего года. Для этого необходимы 3 млн рублей, а продавать семье больше нечего.
Чтобы помочь Алёне, отправьте СМС со словом «счастье» на номер 7715, указав через пробел сумму пожертвования. Например: счастье 500. Пожертвование можно сделать и с помощью банковской карты на сайте благотворительного фонда «Край добра».
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