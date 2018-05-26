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    Илон Маск в поисках Pravda перепутал Россию с Украиной

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    Илон Маск в поисках Pravda перепутал Россию с Украиной

    Илон Маск в поисках Pravda перепутал Россию с Украиной

    Основатель компаний SpaceX и Tesla поделился подробностями запуска своего очередного проекта — сервиса Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ.

    Илон Маск собирался приобрести домен Pravda.com, однако он уже был занят украинским изданием. Миллиардер ошибочно указал в Twitter, что сайт принадлежит России.

    Илон Маск: «Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала „нет“. Выяснилось, что он уже занят».





    Подписчики обратили внимание на ошибку бизнесмена в своих комментариях к посту. «Россия, Украина… Какая разница», — пошутил один из пользователей. Позже Маск понял, что ошибся. «Выяснилось, что Pravda.com принадлежит Украине», — написал он. В итоге его новый проект был размещен по адресу Pravduh.com.








    Ранее изобретатель говорил, что хочет создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки. По задумке Маска, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Предприниматель отмечал, что намерен назвать этот сервис Pravda.

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