Илон Маск в поисках Pravda перепутал Россию с Украиной

Основатель компаний SpaceX и Tesla поделился подробностями запуска своего очередного проекта — сервиса Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ.
Илон Маск собирался приобрести домен Pravda.com, однако он уже был занят украинским изданием. Миллиардер ошибочно указал в Twitter, что сайт принадлежит России.
Илон Маск: «Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала „нет“. Выяснилось, что он уже занят».
Подписчики обратили внимание на ошибку бизнесмена в своих комментариях к посту. «Россия, Украина… Какая разница», — пошутил один из пользователей. Позже Маск понял, что ошибся. «Выяснилось, что Pravda.com принадлежит Украине», — написал он. В итоге его новый проект был размещен по адресу Pravduh.com.
Ранее изобретатель говорил, что хочет создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки. По задумке Маска, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Предприниматель отмечал, что намерен назвать этот сервис Pravda.
Илон Маск: «Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала „нет“. Выяснилось, что он уже занят».
Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.— Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.
Подписчики обратили внимание на ошибку бизнесмена в своих комментариях к посту. «Россия, Украина… Какая разница», — пошутил один из пользователей. Позже Маск понял, что ошибся. «Выяснилось, что Pravda.com принадлежит Украине», — написал он. В итоге его новый проект был размещен по адресу Pravduh.com.
Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …— Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.
Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on …— Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.
Ранее изобретатель говорил, что хочет создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки. По задумке Маска, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Предприниматель отмечал, что намерен назвать этот сервис Pravda.
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