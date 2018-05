Илон Маск в поисках Pravda перепутал Россию с Украиной

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) 25 мая 2018 г.

Илон Маск собирался приобрести домен Pravda.com, однако он уже был занят украинским изданием. Миллиардер ошибочно указал в Twitter, что сайт принадлежит России.: «Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала „нет“. Выяснилось, что он уже занят».Подписчики обратили внимание на ошибку бизнесмена в своих комментариях к посту. «Россия, Украина… Какая разница», — пошутил один из пользователей. Позже Маск понял, что ошибся. «Выяснилось, что Pravda.com принадлежит Украине», — написал он. В итоге его новый проект был размещен по адресу Pravduh.com.Ранее изобретатель говорил, что хочет создать сайт, на котором можно будет оценивать публикации СМИ на достоверность и отслеживать фейки. По задумке Маска, пользователи смогут выставлять оценки достоверности любой статье, и со временем они получат возможность отслеживать рейтинг надежности каждого журналиста. Предприниматель отмечал, что намерен назвать этот сервис Pravda.