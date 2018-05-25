Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

Президент России Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с РФ «красную черту».
Российский лидер заявил об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин, президент РФ: «Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, „красную черту“ нельзя переходить».
«Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — призвал российский лидер.
Владимир Путин, президент РФ: «Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, „красную черту“ нельзя переходить».
«Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — призвал российский лидер.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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