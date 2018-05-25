Брэйн ринг <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брэйн ринг 12+
    •  

    Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

    комментировать
    • Фото: Михаил Метцель / ТАСС
    Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

    Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

    Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ
  • Фото: Михаил Метцель / ТАСС

    • Президент России Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с РФ «красную черту».

    Российский лидер заявил об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, „красную черту“ нельзя переходить».

    «Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — призвал российский лидер.

    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru