Путин призвал Запад не переходить «красную черту» в отношениях с РФ

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Российский лидер заявил об этом на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума., президент РФ: «Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны. Ну есть какие-то границы, понимаете, „красную черту“ нельзя переходить».«Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — призвал российский лидер.