В Татарстане загорелась колония

На территории колонии в городе Альметьевск в Татарстане возник крупный пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики.
По словам источника, пожар возник в исправительной колонии №8, сообщает РИА Новости.
Источник: «Горят здания хозяйственного назначения и столярный цех на площади 2,3 тысячи квадратных метров».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС ТАСС подтвердили факт возгорания. В ведомстве отметили, что пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. По уточненным данным, его площадь составляет 1,1 тыс. квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
Источник: «Горят здания хозяйственного назначения и столярный цех на площади 2,3 тысячи квадратных метров».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС ТАСС подтвердили факт возгорания. В ведомстве отметили, что пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. По уточненным данным, его площадь составляет 1,1 тыс. квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
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