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    В Татарстане загорелась колония. пожары, Татарстан, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Татарстане загорелась колония

    В Татарстане загорелась колония

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    • Фото: Сообщество Дорожный контроль Альметьевск / vk.com
    В Татарстане загорелась колония

    В Татарстане загорелась колония

    В Татарстане загорелась колония
    • Фото: Сообщество Дорожный контроль Альметьевск / vk.com

      • На территории колонии в городе Альметьевск в Татарстане возник крупный пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах республики.

      По словам источника, пожар возник в исправительной колонии №8, сообщает РИА Новости.

      Источник: «Горят здания хозяйственного назначения и столярный цех на площади 2,3 тысячи квадратных метров».

      Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

      В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС ТАСС подтвердили факт возгорания. В ведомстве отметили, что пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. По уточненным данным, его площадь составляет 1,1 тыс. квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

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