Глава МВФ рассказала о «буре» и «тучах» в мировой экономике

Мировую экономику преследует «буря», состоящая из «трех туч», заявила
директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на пленарной сессии ПМЭФ-2018.
Первая «туча», по словам Лагард, — это уровень суверенных долгов стран.
Кристин Лагард: «Около 162 трлн долларов. Это примерно 225% мирового ВВП. Это намного больше, чем когда бы то ни было — в том числе, после Второй мировой войны».
Второй «тучей» Лагард назвала финансовую хрупкость, которая, по ее оценке, приведет к серьезному оттоку капитала из стран с быстро формирующимися рынками и средним уровнем дохода. По прогнозу МВФ, это произойдет в случае ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Третья «туча», по словам Лагард, самая темная.
Кристин Лагард: «Это стремление расшатать систему, регулировавшую торговые отношения на протяжении последних нескольких десятилетий. Эта буря попытается поставить крест на правилах движения капиталов, услуг и товаров. Это та туча, за которой мы должны следить».
Говоря о России, Лагард рекомендовала Москве добиваться повышения производительности труда, диверсификации, снижения зависимости от нефтегазовой экономики, укреплять инвестиции в здравоохранение и образование, а также больше интегрироваться в мировую экономику.
Глава МВФ также в очередной раз назвала реализованный Россией план в области макроэкономики одним из лучших из всех возможных.
Кристин Лагард: «Россия реализовала один из лучших планов в области макроэкономики, какой только можно себе представить. Есть специальный сберегательный фонд на черный день, плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, а также укрепление и санация банковской системы. За счет этого, несмотря на сложные обстоятельства, в последние три года России удалось добиться очень низкого уровня задолженности, практически полностью отсутствующего бюджетного дефицита, а также удалось добиться очень низких уровней безработицы».
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Кристин Лагард: «Около 162 трлн долларов. Это примерно 225% мирового ВВП. Это намного больше, чем когда бы то ни было — в том числе, после Второй мировой войны».
Второй «тучей» Лагард назвала финансовую хрупкость, которая, по ее оценке, приведет к серьезному оттоку капитала из стран с быстро формирующимися рынками и средним уровнем дохода. По прогнозу МВФ, это произойдет в случае ужесточения денежно-кредитной политики в США.
Третья «туча», по словам Лагард, самая темная.
Кристин Лагард: «Это стремление расшатать систему, регулировавшую торговые отношения на протяжении последних нескольких десятилетий. Эта буря попытается поставить крест на правилах движения капиталов, услуг и товаров. Это та туча, за которой мы должны следить».
Говоря о России, Лагард рекомендовала Москве добиваться повышения производительности труда, диверсификации, снижения зависимости от нефтегазовой экономики, укреплять инвестиции в здравоохранение и образование, а также больше интегрироваться в мировую экономику.
Глава МВФ также в очередной раз назвала реализованный Россией план в области макроэкономики одним из лучших из всех возможных.
Кристин Лагард: «Россия реализовала один из лучших планов в области макроэкономики, какой только можно себе представить. Есть специальный сберегательный фонд на черный день, плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, а также укрепление и санация банковской системы. За счет этого, несмотря на сложные обстоятельства, в последние три года России удалось добиться очень низкого уровня задолженности, практически полностью отсутствующего бюджетного дефицита, а также удалось добиться очень низких уровней безработицы».
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
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