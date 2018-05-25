Макрон призвал Путина к «коллективной игре»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина сыграть в коллективную игру на международной арене. Предложение было озвучено в ходе выступления Макрона на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Эммануэль Макрон: «Господин президент, дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо, мы знаем, что вы высоко цените гибкость, которая опирается на контроль собственной силы, такие качества как воля, характер и уважительное отношение к противнику».
Макрон признался, что сам он любит футбол, где также важны названные качества.
Эммануэль Макрон: «Давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия».
Французский лидер привал Путина работать рука об руку для построения доверительной атмосферы между двумя странами.
Эммануэль Макрон: «Мы должны избавляться от расхождений … и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство».
По словам Макрона, в настоящее время идет разработка «дорожной карты», которая позволит продолжить совместную работу и продвинуться вперед в отношениях с Японией и Россией.
Эммануэль Макрон: «Это позволит нам не только защитить такие решения, как, например, подписание СВПД, но и разработку других механизмов, которые принесут больше стабильности в такие регионы, как Ближний Восток».
Также президент Франции выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы.
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Макрон признался, что сам он любит футбол, где также важны названные качества.
Эммануэль Макрон: «Давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия».
Французский лидер привал Путина работать рука об руку для построения доверительной атмосферы между двумя странами.
Эммануэль Макрон: «Мы должны избавляться от расхождений … и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство».
По словам Макрона, в настоящее время идет разработка «дорожной карты», которая позволит продолжить совместную работу и продвинуться вперед в отношениях с Японией и Россией.
Эммануэль Макрон: «Это позволит нам не только защитить такие решения, как, например, подписание СВПД, но и разработку других механизмов, которые принесут больше стабильности в такие регионы, как Ближний Восток».
Также президент Франции выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы.
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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