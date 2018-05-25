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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Макрон призвал Путина к «коллективной игре»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Макрон призвал Путина к «коллективной игре»

    Макрон призвал Путина к «коллективной игре»

    Макрон призвал Путина к «коллективной игре»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина сыграть в коллективную игру на международной арене. Предложение было озвучено в ходе выступления Макрона на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

    Эммануэль Макрон: «Господин президент, дорогой Владимир, мы знаем, что вы обожаете дзюдо, мы знаем, что вы высоко цените гибкость, которая опирается на контроль собственной силы, такие качества как воля, характер и уважительное отношение к противнику».

    Макрон признался, что сам он любит футбол, где также важны названные качества.

    Эммануэль Макрон: «Давайте сделаем так, чтобы мы играли в коллективную игру, которая будет опираться на ценности доверия».

    Французский лидер привал Путина работать рука об руку для построения доверительной атмосферы между двумя странами.

    Эммануэль Макрон: «Мы должны избавляться от расхождений … и, несмотря на все потрясения, вновь должны строить партнерство».

    По словам Макрона, в настоящее время идет разработка «дорожной карты», которая позволит продолжить совместную работу и продвинуться вперед в отношениях с Японией и Россией.

    Эммануэль Макрон: «Это позволит нам не только защитить такие решения, как, например, подписание СВПД, но и разработку других механизмов, которые принесут больше стабильности в такие регионы, как Ближний Восток».

    Также президент Франции выступил за то, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

    Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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