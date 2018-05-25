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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Путин: мировая экономика «беременна цифровизацией»

    3 комментария
    • Фото: Рюмин Александр / ТАСС
    Путин: мировая экономика «беременна цифровизацией»

    Путин: мировая экономика «беременна цифровизацией»

    Путин: мировая экономика «беременна цифровизацией»
  • Фото: Рюмин Александр / ТАСС

    • Владимир Путин в ходе бизнес-диалога Россия — Франция в рамках ПМЭФ высказал мнение о цифровизации мировой экономики.

    Президент РФ, выступая на Петербургском экономическом форуме, с юмором рассказал о своем интересе к цифровизации и ее значимости для мировой экономики, передает РИА Новости.

    Владимир Путин: «Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, — это не болезнь, это нормальное состояние».

    Шохин в свою очередь уточнил, что об этой «болезни» год назад на одной из панельных дискуссий сообщил Игорь Шувалов, который в тот момент занимал должность вице-премьера. Он пошутил, что это заявление Шувалова привело к тому, что он не попал в новый состав правительства.

    Александр Шохин: «Теперь понятно, почему его нет в правительстве. Но он недалеко ушел».

    Владимир Путин: «Господин Шувалов вместе с правительством будет работать в одном из банков развития наших, поэтому он будет востребован».

    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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