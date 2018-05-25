Путин: мировая экономика «беременна цифровизацией»

Владимир Путин в ходе
бизнес-диалога Россия — Франция в рамках ПМЭФ высказал мнение о цифровизации мировой экономики.
Президент РФ, выступая на Петербургском экономическом форуме, с юмором рассказал о своем интересе к цифровизации и ее значимости для мировой экономики, передает РИА Новости.
Владимир Путин: «Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, — это не болезнь, это нормальное состояние».
Шохин в свою очередь уточнил, что об этой «болезни» год назад на одной из панельных дискуссий сообщил Игорь Шувалов, который в тот момент занимал должность вице-премьера. Он пошутил, что это заявление Шувалова привело к тому, что он не попал в новый состав правительства.
Александр Шохин: «Теперь понятно, почему его нет в правительстве. Но он недалеко ушел».
Владимир Путин: «Господин Шувалов вместе с правительством будет работать в одном из банков развития наших, поэтому он будет востребован».
Владимир Путин: «Вот господин Шохин (глава РСПП Александр Шохин — ред.) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Я здоров. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией. А беременность, как известно, — это не болезнь, это нормальное состояние».
Шохин в свою очередь уточнил, что об этой «болезни» год назад на одной из панельных дискуссий сообщил Игорь Шувалов, который в тот момент занимал должность вице-премьера. Он пошутил, что это заявление Шувалова привело к тому, что он не попал в новый состав правительства.
Александр Шохин: «Теперь понятно, почему его нет в правительстве. Но он недалеко ушел».
Владимир Путин: «Господин Шувалов вместе с правительством будет работать в одном из банков развития наших, поэтому он будет востребован».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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