Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Раменском и погибла

В Раменском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка, выпавшего в окно через москитную сетку.

Как сообщает СУ СК по Московской области, накануне под окнами многоэтажки в Раменском было обнаружено тело трехлетней девочки с травмами, характерными при падении с высоты.



По предварительным данным, девочка находилась вместе с родителями в гостях в квартире, расположенной на 14-м этаже. В какой-то момент она забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.



В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.