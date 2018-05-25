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    Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Раменском и погибла

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    Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Раменском и погибла

    Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры в Раменском и погибла

    В Раменском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка, выпавшего в окно через москитную сетку.

    Как сообщает СУ СК по Московской области, накануне под окнами многоэтажки в Раменском было обнаружено тело трехлетней девочки с травмами, характерными при падении с высоты.

    По предварительным данным, девочка находилась вместе с родителями в гостях в квартире, расположенной на 14-м этаже. В какой-то момент она забралась на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпала из окна. От полученных травм ребенок скончался на месте.

    В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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