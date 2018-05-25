Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам Савельева, вопрос скорости в данном случае компенсирует более высокую по сравнению с обычным перелетом стоимость билета. Новый лайнер будет интересен для пассажиров, которые ценят время, уверен глава авиакомпнаии.Он также прокоментировал ситуацию с получением американских виз летными экипажами. По словам Савельева, новым экипажам визы пока не выдают, ими обеспечивают только тех, у кого такие визы уже были. Но «мы сможем продержаться до конца года», заверил Савельев, а к этому времени российская сторона надеется договориться с американцами.Савельев также рассказал о причинах популярности «Аэрофлота» в Европе вопреки санкциям. Глава компании также рассказал, что сейчас «Аэрофлот» оборудует свои среднемагистральные самолеты оборудованием для раздачи Wi-Fi . Дальнемагистральный флот уже полностью оборудован им.