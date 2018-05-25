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    Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета. авиация, Аэрофлот, интервью, ПМЭФ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета

    Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета

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    • Фото: Алеев Егор / ТАСС
    Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета

    Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета

    Виталий Савельев о сверхзвуковых перелетах: скорость компенсируется стоимостью билета
    • Фото: Алеев Егор / ТАСС

      • Гендиректор «Аэрофлота» подтвердил, что компания готова стать первым покупателем российского сверхзвукового самолета. Напомним, в начале года выпустить гражданскую версию ракетоносца Ту-160 предложил Владимир Путин. Лайнер может подняться в небо в течение 7–8 лет.

      По словам Савельева, вопрос скорости в данном случае компенсирует более высокую по сравнению с обычным перелетом стоимость билета. Новый лайнер будет интересен для пассажиров, которые ценят время, уверен глава авиакомпнаии.

      Он также прокоментировал ситуацию с получением американских виз летными экипажами. По словам Савельева, новым экипажам визы пока не выдают, ими обеспечивают только тех, у кого такие визы уже были. Но «мы сможем продержаться до конца года», заверил Савельев, а к этому времени российская сторона надеется договориться с американцами.

      Савельев также рассказал о причинах популярности «Аэрофлота» в Европе вопреки санкциям. Глава компании также рассказал, что сейчас «Аэрофлот» оборудует свои среднемагистральные самолеты оборудованием для раздачи Wi-Fi . Дальнемагистральный флот уже полностью оборудован им.
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