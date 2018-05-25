СМИ: живодер убил собаку на глазах у детей в Хабаровском крае

Полиция
Комсомольска-на-Амуре проводит проверку размещенной в СМИ и соцсетях информации об убийстве собаки в присутствии детей.
Как сообщает УМВД России по Хабаровскому краю, при мониторинге СМИ и социальных сетей полицейские нашли публикацию, автор которой сообщает об убийстве собаки на глазах у детей.
В сообщении говорится, что «в Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение».
По данным местных СМИ, мужчина долго избивал восточно-европейскую овчарку палкой, бросал на дорогу, вбрасывал в окно недостроенного здания. Все это происходило на глазах у детей.
В сообщении говорится, что «в Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение».
По данным местных СМИ, мужчина долго избивал восточно-европейскую овчарку палкой, бросал на дорогу, вбрасывал в окно недостроенного здания. Все это происходило на глазах у детей.
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