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    СМИ: живодер убил собаку на глазах у детей в Хабаровском крае

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    СМИ: живодер убил собаку на глазах у детей в Хабаровском крае

    СМИ: живодер убил собаку на глазах у детей в Хабаровском крае

    Полиция Комсомольска-на-Амуре проводит проверку размещенной в СМИ и соцсетях информации об убийстве собаки в присутствии детей.

    Как сообщает УМВД России по Хабаровскому краю, при мониторинге СМИ и социальных сетей полицейские нашли публикацию, автор которой сообщает об убийстве собаки на глазах у детей.

    В сообщении говорится, что «в Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

    По данным местных СМИ, мужчина долго избивал восточно-европейскую овчарку палкой, бросал на дорогу, вбрасывал в окно недостроенного здания. Все это происходило на глазах у детей.

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