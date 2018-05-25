ЦБ РФ отозвал лицензию у ярославского «Объединенного кредитного банка»

Банк России приказом от 25 мая 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Объединенного кредитного банка» («О. К. Банк»), являющегося участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, в результате систематического проведения «О. К. Банком» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера.
В мае 2018 года «О. К. Банк» осуществлял сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Банк России отмечает, что неоднократно применял в отношении «О. К. Банка» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая 2018 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.
В мае 2018 года «О. К. Банк» осуществлял сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Банк России отмечает, что неоднократно применял в отношении «О. К. Банка» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая 2018 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.
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