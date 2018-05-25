ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури».
Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов регулятора.
Кроме того, имела место реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечается в документе ЦБ.
На 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.
Кроме того, имела место реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечается в документе ЦБ.
На 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.
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