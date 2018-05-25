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    ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

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    ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

    ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури»

    Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у хабаровского банка «Уссури».

    Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений в течение одного года требований нормативных актов регулятора.

    Кроме того, имела место реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отмечается в документе ЦБ.

    На 1 мая текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе РФ.

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