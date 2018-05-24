Захар Прилепин. Уроки русского <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Захар Прилепин. Уроки русского 12+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
    •  

    Путин вручил госнаграды РФ инвесторам из Бахрейна и Кувейта

    комментировать

    Путин вручил госнаграды РФ инвесторам из Бахрейна и Кувейта

    Путин вручил госнаграды РФ инвесторам из Бахрейна и Кувейта

    Президент России Владимир Путин вручил госнаграды РФ двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Мероприятие состоялось в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума.

    Из рук главы государства ордена Дружбы получили гендиректор Mumtalakat Holding Company (Бахрейн) Махмуд Хашими Аль-Кухеджи и член совета директоров Кувейтской инвестиционной компании Бадер Мохаммад Аль-Саад.

    Перед вручением наград глава государства поблагодарил этих бизнесменов за то, что они, «несмотря на непростую внешнеполитическую и экономическую ситуацию и конъюнктуру, все-таки руководствовались долгосрочными интересами в выстраивании отношений между Россией и вашими странами», сообщает «Интерфакс».

    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    ПМЭФ-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru