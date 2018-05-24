Путин вручил госнаграды РФ инвесторам из Бахрейна и Кувейта

Президент России Владимир Путин вручил госнаграды РФ двум инвесторам из Бахрейна и Кувейта. Мероприятие состоялось в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума.
Из рук главы государства ордена Дружбы получили гендиректор Mumtalakat Holding Company (Бахрейн) Махмуд Хашими Аль-Кухеджи и член совета директоров Кувейтской инвестиционной компании Бадер Мохаммад Аль-Саад.
Перед вручением наград глава государства поблагодарил этих бизнесменов за то, что они, «несмотря на непростую внешнеполитическую и экономическую ситуацию и конъюнктуру, все-таки руководствовались долгосрочными интересами в выстраивании отношений между Россией и вашими странами», сообщает «Интерфакс».
Перед вручением наград глава государства поблагодарил этих бизнесменов за то, что они, «несмотря на непростую внешнеполитическую и экономическую ситуацию и конъюнктуру, все-таки руководствовались долгосрочными интересами в выстраивании отношений между Россией и вашими странами», сообщает «Интерфакс».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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