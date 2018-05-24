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Пресс-конференция президентов России и Франции
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    Макрон назвал беседу с Путиным честной и плодотворной

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    Макрон назвал беседу с Путиным честной и плодотворной

    Макрон назвал беседу с Путиным честной и плодотворной

    Макрон назвал беседу с Путиным честной и плодотворной

    Президент Франции Эммануэль Макрон дал положительную оценку переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав состоявшуюся в четверг беседу «прямой, честной и очень плодотворной».

    Соответствующее заявление Макрон сделал на совместной пресс-конференции по итогам беседы с Путиным в Константиновском дворце на полях ПМЭФ.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «Хочу прежде всего поблагодарить президента Путина за прием. Мы только что провели беседу тет-а-тет, затем беседу в расширенном составе, которая была, как это всегда происходит между нами, крайне прямой и честной».

    смотретьПутин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
    Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
    Признав, что разговор затянулся на очень длительное время, французский президент подчеркнул, что беседа получилась «очень плодотворной».

    По итогам переговоров Макрон заявил, что Парижу и Москве необходимо совместно работать над обеспечением коллективной безопасности.

    Эммануэль Макрон: «Я считаю, что мы должны совместно работать над принципом коллективной безопасности, что мы должны защищать наши ценности, должны защищать суверенитет наших народов».

    Также Макрон сообщил, что лидеры договорились о создании нового механизма по обмену информацией и обсуждению конкретных ситуаций, которые помогли бы работать в киберпространстве.

    На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.

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