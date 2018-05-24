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Пресс-конференция президентов России и Франции
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    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки. Макрон, ПМЭФ, Путин, Франция, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

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    • Фото: kremlin.ru
    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

    Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки
    • Фото: kremlin.ru

      • Завершилась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

      Путин сообщил, что на переговорах с его французским коллегой была отмечена важность выполнения минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса».

      Также обсуждался выход США из иранской сделки.

      Владимир Путин: «Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

      смотретьПутин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
      Путин и Макрон проводят переговоры в Петербурге
      Кроме того, Путин сообщил, что на переговорах с Макроном обсудил вопросы борьбы с киберпреступностью.

      На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.

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