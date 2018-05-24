Путин обсудил с Макроном выход США из иранской сделки

Завершилась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Путин сообщил, что на переговорах с его французским коллегой была отмечена важность выполнения минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса».
Также обсуждался выход США из иранской сделки.
Владимир Путин: «Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».
Кроме того, Путин сообщил, что на переговорах с Макроном обсудил вопросы борьбы с киберпреступностью.
На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса».
Также обсуждался выход США из иранской сделки.
Владимир Путин: «Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».
Кроме того, Путин сообщил, что на переговорах с Макроном обсудил вопросы борьбы с киберпреступностью.
На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии