Денис Мантуров рассказал о том, что ждет российские торгпредства

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Мы реализовали масштабную программу импортозамещения. Теперь мы нацелены на то, чтобы качественная конкурентоспособная экспортноориентированная продукция поставлялась на внешние рынки. Поэтому мы должны поменять формат наших торговых представительств, чтобы они были нацелены на результат, чтобы KPI ориентировали на то, чтобы реализовывать продукцию в тех объемах, в тех ориентирах, которые мы поставим».Министр также рассказал о стратегии действий в условиях санкций, защите внутреннего рынка и российских производителей, поддержке производителей, занимающихся несырьевым экспортом.Мантуров также сообщил о планах в ближайшие 5 лет построить в России 3–5 целлюлозно-бумажных комбинатов — как минимум 1 в центральной части, 1–2 в Сибирском федеральном округе и 1–2 на Дальнем Востоке. Вспомнив про печально знаменитый Байкальский ЦБК, Мантуров объяснил, что на нем применялись устаревшие технологии: производству постоянно требовалась свежая вода. Современные ЦБК применяют замкнутый цикл.