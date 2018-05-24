Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Конечно, изоляция чувствуется, но она заставляет думать и создавать то, чего у нас раньше не было».При этом, добавил Чемезов, «ту продукцию, о которой говорил президент (в послании Федеральному Собранию — Прим.ред.), мы пока не собиратемся продавать никому».По мнению главы «Ростеха», санкционным давлением американцы пытаюстя показать, кто в доме хозяин.: «А сегодня Европа тоже смотрит, что для них это не особо хорошо. Я встречался с представителями крупного немецкого бизнеса, и они говорили, что необходимо влиять на руководство европейских стран, чтобы санкции были отменены».