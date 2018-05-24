Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов в интервью НТВ на полях петербургского форума рассказал о работе оружейников в условиях международных санкций.
Сергей Чемезов: «Конечно, изоляция чувствуется, но она заставляет думать и создавать то, чего у нас раньше не было».
При этом, добавил Чемезов, «ту продукцию, о которой говорил президент (в послании Федеральному Собранию — Прим.ред.), мы пока не собиратемся продавать никому».
По мнению главы «Ростеха», санкционным давлением американцы пытаюстя показать, кто в доме хозяин.
Сергей Чемезов: «А сегодня Европа тоже смотрит, что для них это не особо хорошо. Я встречался с представителями крупного немецкого бизнеса, и они говорили, что необходимо влиять на руководство европейских стран, чтобы санкции были отменены».
При этом, добавил Чемезов, «ту продукцию, о которой говорил президент (в послании Федеральному Собранию — Прим.ред.), мы пока не собиратемся продавать никому».
По мнению главы «Ростеха», санкционным давлением американцы пытаюстя показать, кто в доме хозяин.
Сергей Чемезов: «А сегодня Европа тоже смотрит, что для них это не особо хорошо. Я встречался с представителями крупного немецкого бизнеса, и они говорили, что необходимо влиять на руководство европейских стран, чтобы санкции были отменены».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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