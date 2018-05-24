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    Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было. интервью, оружие, ПМЭФ, Ростех, санкции, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

    Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

    1 комментарий
    Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

    Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

    Сергей Чемезов: изоляция заставляет создавать то, чего у нас раньше не было

      Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов в интервью НТВ на полях петербургского форума рассказал о работе оружейников в условиях международных санкций.

      Сергей Чемезов: «Конечно, изоляция чувствуется, но она заставляет думать и создавать то, чего у нас раньше не было».

      При этом, добавил Чемезов, «ту продукцию, о которой говорил президент (в послании Федеральному Собранию — Прим.ред.), мы пока не собиратемся продавать никому».

      По мнению главы «Ростеха», санкционным давлением американцы пытаюстя показать, кто в доме хозяин.

      Сергей Чемезов: «А сегодня Европа тоже смотрит, что для них это не особо хорошо. Я встречался с представителями крупного немецкого бизнеса, и они говорили, что необходимо влиять на руководство европейских стран, чтобы санкции были отменены».
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