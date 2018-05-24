Обладатели MasterCard первыми смогут снимать наличные на кассах магазинов

Инновационные технологии на Петербургском международном экономическом форуме не только обсуждают, но и активно внедряют. Платежная система MasterCard, банк «Русский стандарт» и торговая сеть «Metro Cash & Carry» воплотят в жизнь первый в России проект по снятию наличных на кассах магазинов.
Алексей Малиновский, глава платежной системы MasterCard в России: «Когда вы приходите в магазин и делаете покупку картой MasterCard, на кассе можете заодно попросить кассира выдать вам некоторое количество наличных. Вам не надо бежать к банкомату, если вам до сих пор по какой-то причине нужны наличные, вы можете их легко получить прямо на кассе магазина, что, на мой взгляд, очень удобно».
Эта система станет особенно полезной для удаленных регионов страны.
Эта система станет особенно полезной для удаленных регионов страны.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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