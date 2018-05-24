Обладатели MasterCard первыми смогут снимать наличные на кассах магазинов

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, глава платежной системы MasterCard в России: «Когда вы приходите в магазин и делаете покупку картой MasterCard, на кассе можете заодно попросить кассира выдать вам некоторое количество наличных. Вам не надо бежать к банкомату, если вам до сих пор по какой-то причине нужны наличные, вы можете их легко получить прямо на кассе магазина, что, на мой взгляд, очень удобно».Эта система станет особенно полезной для удаленных регионов страны.