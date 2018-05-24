Восемь женщин обвинили актера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах

Восемь женщин обвинили известного американского актера Моргана Фримана в сексуальных домогательствах.

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Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, восемь женщин рассказали, что в течение ряда лет сталкивались с «комментариями и прикосновениями сексуального характера» со стороны Фримана.



О вынесении официальных обвинений не сообщается, но известно, что описываемые эпизоды произошли в течение ряда последних лет. В числе предполагаемых «жертв» актера и продюсера — молодые сотрудницы принадлежащей Фриману компании Revelations Entertainment, а также журналистки. Телеканал не располагает комментариями актера, которому 1 июня исполнится 81 год, или его представителей.



Фриман является обладателем «Оскара» за роль в картине «Малышка на миллион», «Золотого глобуса» за «Шофер мисс Дэйзи» и ряда других престижных кинонаград.