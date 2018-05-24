Индийский мистик Садхгуру рассказал на ПМЭФ о будущем человека в цифровом мире

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В этот раз глава «Сбербанка» Герман Греф поинтересовался, как приспособиться к современному миру и не раствориться в потоке информации.: «Когда Илон Маск запустит все спутники, Google — свои шары, а Facebook научится запускать летательные аппараты, будем ли мы тем самым видом, который исчезнет в этом интересном транзитном мире?»: «Завтра будут доминировать не государства или компании, завтра будет доминировать отдельный человек. Когда это произойдет и только когда это произойдет, человеческий гений раскроет свой потенциал как никогда ранее. Раньше нас ограничивало то, что нам постоянно нужно было выживать. А теперь такой проблемы не будет. Разве это не прекрасный день, когда вам больше не нужно будет ходить на работу, но у вас будет все, что вам нужно? Разве это не то, чего все хотят? И так будет для каждого человека на планете. Но так произойдет, если только технология будет развиваться так быстро, как должна. Без ограничителей и барьеров, которые государства могут ввести».Вице-премьер по цифровизации страны Максим Акимов в свою очередь сообщил, что он оптимист и в дивный новый мир верит. Но предложил аудитории эксперимент.: «Я подсчитал: здесь (в смартфоне) 109 приложений. Скажите, пожалуйста, кто хотя бы три раза прочел пользовательские соглашения от начала и до конца за последние три года? Одна рука. Моей руки здесь тоже нет. А знаете почему? Мы с вами не ленивые люди и не глупые. Мы с вами понимаем в принципе, что там написано, но мы понимаем, что это не опционально, и мы не можем выбирать. Это абсолютно новый, невиданный доселе вид рыночной власти, с которым совершенно непонятно, что делать».Что касается собственного оптимизма, Акимов пояснил: мир так быстро меняется, что окна возможностей у России точно есть.