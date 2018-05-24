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    «Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца. газ, Газпром, Миллер, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

    «Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

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    «Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

    «Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

    «Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

      Говорить о том, что возобновляемая энергия солнца и ветра доминирует над традиционной, можно будет еще нескоро. Уверенность в этом на Петербургском международном экономическом форуме выразил глава «Газпрома» Алексей Миллер, рассуждая о перспективах топливно-энергетического баланса.

      Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «Если говорить о возобновляемых источниках, то необходимо отметить, что у нас до сих пор 40% населения Земли готовит на дровах и среди источников энергии ведущее место занимает старая добрая гидроэнергетика и не менее старые добрые дрова. А доля солнца и ветра является пока незначительной».

      По словам Миллера, в ближайшие 20 лет самые важные изменения будут происходить именно в области ископаемых источников, а именно вырастет доля газа.

      Сегодня же стало известно, что ЕС и «Газпром» договорились о закрытии антимонопольного дела против российской компании, так что процент газа в европейском энергобалансе станет больше.
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