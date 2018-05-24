«Старые добрые дрова»: глава «Газпрома» усомнился в перспективах энергии ветра и солнца

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, председатель правления ПАО «Газпром»: «Если говорить о возобновляемых источниках, то необходимо отметить, что у нас до сих пор 40% населения Земли готовит на дровах и среди источников энергии ведущее место занимает старая добрая гидроэнергетика и не менее старые добрые дрова. А доля солнца и ветра является пока незначительной».По словам Миллера, в ближайшие 20 лет самые важные изменения будут происходить именно в области ископаемых источников, а именно вырастет доля газа.Сегодня же стало известно, что ЕС и «Газпром» договорились о закрытии антимонопольного дела против российской компании, так что процент газа в европейском энергобалансе станет больше.