Скворцова рассказала, как будет повышаться продолжительность жизни в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в Петербурге на полях Международного экономического форума в интервью НТВ рассказала о задачах в области медицины на ближайшие годы.

410 здравоохранение

интервью

медицина

ПМЭФ

эксклюзив

В своем «майском указе» президент поставил весьма непростые задачи по увеличению продолжительности жизни до 78 лет, а здоровой жизни — до 67 лет. Вероника Скворцова рассказала, как эти цели будут достигаться.



Вероника Скворцова: «Собственно, механизмы не новые. Я хотела бы отметить сам факт, что все годы последнего периода мы повышали продолжительность жизни как минимум на 0,5 года в год. А за 2017-й — на 0,8; а для мужчин — более чем на год. Свидетельствует о том, что задачи эти выполнимы. Чтобы их выполнить, необходимо организовать комплексный подход.



С одной стороны, это популяционные меры здорового образа жизни и развития так называемого общественного здоровья — ответственности каждого за свое здоровье. В этом направлении уже очень многое сделано и по борьбе с табакокурением, и с алкоголем, и развитием массовой физкультуры и спорта, и оздоровлением питания. Но многое еще предстоит усовершенствовать. С другой стороны, это профилактика уже индивидуальная, основанная на стратегии высокого риска».



Она добавила, что много внимания уделяется профилактике заболеваний, в том числе онкологических.



Вероника Скворцова: «Наша задача — расширить профилактическое направление, сделать его более эффективным, чтобы мы на самых ранних этапах могли выявлять и заболевания, и факторы риска заболевания, и вовремя проводить превентивную терапию.



Конечно, это повышение доступности и качества медицинской помощи. На эту тему тоже были даны конкретные поручения. За последние несколько лет мы фактически восстановили в большей части сельскую медицину и первичное звено. Потому что с 2000 по 2010 год так получилось, что 15 тысяч было уничтожено объектов сельского здравоохранения. В 2017-м у нас на четыре тысячи объектов больше, чем было в 2012 году. Мы каждый год строим, ремонтируем».



По ее словам, планируется взять под контроль программу территориального планирования с помощью уже разработанной геоинформационной системы.



Вероника Скворцова: «Это позволяет систему достроить точечно, зная в каждом регионе каждый населенный пункт, где это необходимо, и развить выездные форумы медицинской помощи, включая и профилактику для тех населенных пунктов, где проживает менее 100 человек».



Еще одно направление развития медицины — цифровизация. Как напомнила Скворцова, нормативная база уже создана, и она регламентирует формирование единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.



Вероника Скворцова: «Это позволяет внедрять и телемедицину, и электронный документооборот, и организовать для каждого человека, что очень важно, личный кабинет, через который он может сам управлять своими медицинскими документами, формировать выписки, запрашивать направление, вызывать врача на дом».



Она отметила, что применение электронных рецептов в пилотном проекте прошло успешно. Более того, большинство регионов уже используют их для льготных категорий граждан.