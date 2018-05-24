Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, футуролог: «Уже сейчас под угрозой любая рутинная, однообразная и предсказуемая работа. Так что примерно половина рабочих мест в группе риска. Официанты, водители, „белые воротнички“. Спектр очень широкий».Форд считает, что безработным надо дать минимальный доход, но именно минимальный, чтобы у людей оставался стимул работать. А властям необходимо делать упор на образование, на работы, которые сложно автоматизировать, на работу с людьми.: «Многие считают мои прогнозы слишком мрачными, но, может, такое будущее, где нам не надо много работать, не так уж и плохо. Надо просто адаптироваться».