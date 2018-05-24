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    Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире. изобретения, ПМЭФ, работа, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПопулярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

    Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

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    Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

    Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

    Популярный футуролог предрек глобальную безработицу в мире

      Не все разговоры о новых технологиях, что ведутся на Петербургском экономическом форуме, оптимистичны. Футуролог Мартин Форд, автор книги «Роботы наступают», говорит, что скоро без работы останутся очень многие.

      Мартин Форд, футуролог: «Уже сейчас под угрозой любая рутинная, однообразная и предсказуемая работа. Так что примерно половина рабочих мест в группе риска. Официанты, водители, „белые воротнички“. Спектр очень широкий».

      Форд считает, что безработным надо дать минимальный доход, но именно минимальный, чтобы у людей оставался стимул работать. А властям необходимо делать упор на образование, на работы, которые сложно автоматизировать, на работу с людьми.

      Мартин Форд: «Многие считают мои прогнозы слишком мрачными, но, может, такое будущее, где нам не надо много работать, не так уж и плохо. Надо просто адаптироваться».

      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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