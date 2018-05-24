Школьник обстрелял сверстников на детской площадке в Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области малолетний мальчик из пневматического ружья обстрелял сверстников, ранив одного из них.
Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК РФ по региону, все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки. В свою очередь информированный источник уточнил, что конфликт между детьми младших классов произошел на детской площадке, после чего один из мальчиков принес из дома пневматическую винтовку и выстрелил.
Из сообщения источника: «Пуля попала одному из детей в шею. Ранение не серьезное, не связано с угрозой жизни».
Как сообщили ТАСС в местной больнице, раненный одноклассником ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.
Из сообщения источника: «Пуля попала одному из детей в шею. Ранение не серьезное, не связано с угрозой жизни».
Как сообщили ТАСС в местной больнице, раненный одноклассником ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы его жизни нет.
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