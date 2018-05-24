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    В Наро-Фоминске умерла пациентка, которую врачи уронили с каталки

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    В Наро-Фоминске умерла пациентка, которую врачи уронили с каталки

    В <nobr>Наро-Фоминске</nobr> умерла пациентка, которую врачи уронили с каталки

    После того как в Сети появилось видео, на котором видно, как врачи уронили человека с каталки возле больницы в Наро-Фоминске, Следственный комитет провел проверку. По ее результатам выяснился ряд обстоятельств.

    Медики уронили с каталки местную жительницу 1928 года рождения. Она была госпитализирована сегодня с жалобами на сердце. Когда ее привезли к кардиологическому отделению, пациентке стало хуже.

    Было принято решение перевести ее в реанимацию. Во время транспортировки пациентки каталка перевернулась. Женщина упала на асфальт. По данным следователей, женщину в итоге доставили в реанимацию, но в результате она скончалась.

    Теперь следователи устанавливают, есть ли связь между падением женщины с каталки и ее смертью.

    Из сообщения ГСУ СК по Московской области: «В настоящее время на месте происшествия работает следователь, взяты смывы вещества, похожего на кровь. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причинно-следственной связи между полученными телесными повреждениями и наступившей смертью женщины».

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