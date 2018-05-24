В Наро-Фоминске умерла пациентка, которую врачи уронили с каталки

После того как в Сети появилось видео, на котором видно, как врачи уронили человека с каталки возле больницы в Наро-Фоминске , Следственный комитет провел проверку. По ее результатам выяснился ряд обстоятельств.

Медики уронили с каталки местную жительницу 1928 года рождения. Она была госпитализирована сегодня с жалобами на сердце. Когда ее привезли к кардиологическому отделению, пациентке стало хуже.



Было принято решение перевести ее в реанимацию. Во время транспортировки пациентки каталка перевернулась. Женщина упала на асфальт. По данным следователей, женщину в итоге доставили в реанимацию, но в результате она скончалась.



Теперь следователи устанавливают, есть ли связь между падением женщины с каталки и ее смертью.



Из сообщения ГСУ СК по Московской области: «В настоящее время на месте происшествия работает следователь, взяты смывы вещества, похожего на кровь. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причинно-следственной связи между полученными телесными повреждениями и наступившей смертью женщины».

