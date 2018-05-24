Заместитель генсека ООН предложил противопоставить санкциям «экономику доверия»

Экономическим войнам, санкциям и заградительным мерам, которые вводят правительства, закрывая внутренние рынки, Петербургский международный экономический форум предлагает противопоставить «экономику доверия» как залог устойчивого и стабильного развития.
Заместитель генерального секретаря ООН Ахим Штайнер, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что «экономика доверия» сводится не только к бизнесу или ведению бизнеса.
Ахим Штайнер, заместитель генерального секретаря ООН: «От этого зависит, какую роль будут играть наши суверенные государства, наши общества и сообщества в строительстве экономики XXI века, потому что через 20–30 лет эта экономика будет выглядеть по-другому и будет не похожа на то, что мы видим сегодня. Находиться здесь, в Санкт-Петербурге, участвовать в дискуссиях и обогащать друг друга идеями и мыслями — безусловно, та польза, которую мы вынесем с этого форума».
Модератор беседы, телеведущая Сюзан Ли, первый же вопрос адресовала первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову: как вы можете заставить развиваться российскую экономику в условиях санкций?
По словам Силуанова, правительство делает ставку на внутренние ресурсы.
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов: «Несмотря на все ограничения, основную ставку делаем на собственные ресурсы, чтобы нашим инвесторам, которые работают в России, будь то российская или компания с иностранным участием, работалось комфортно, предсказуемо, с наименьшими издержками, именно такую работу будет проводить российское правительство в ближайшую перспективу».
Силуанов добавил, что сейчас правительство РФ готовит программу, нацеленную на повышение инвестиционной привлекательности российской экономики, социальную защищенность россиян и повышение темпов экономического роста.
Ахим Штайнер, заместитель генерального секретаря ООН: «От этого зависит, какую роль будут играть наши суверенные государства, наши общества и сообщества в строительстве экономики XXI века, потому что через 20–30 лет эта экономика будет выглядеть по-другому и будет не похожа на то, что мы видим сегодня. Находиться здесь, в Санкт-Петербурге, участвовать в дискуссиях и обогащать друг друга идеями и мыслями — безусловно, та польза, которую мы вынесем с этого форума».
Модератор беседы, телеведущая Сюзан Ли, первый же вопрос адресовала первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову: как вы можете заставить развиваться российскую экономику в условиях санкций?
По словам Силуанова, правительство делает ставку на внутренние ресурсы.
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов: «Несмотря на все ограничения, основную ставку делаем на собственные ресурсы, чтобы нашим инвесторам, которые работают в России, будь то российская или компания с иностранным участием, работалось комфортно, предсказуемо, с наименьшими издержками, именно такую работу будет проводить российское правительство в ближайшую перспективу».
Силуанов добавил, что сейчас правительство РФ готовит программу, нацеленную на повышение инвестиционной привлекательности российской экономики, социальную защищенность россиян и повышение темпов экономического роста.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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