Заместитель генсека ООН предложил противопоставить санкциям «экономику доверия»

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Заместитель генерального секретаря ООН Ахим Штайнер, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что «экономика доверия» сводится не только к бизнесу или ведению бизнеса., заместитель генерального секретаря ООН: «От этого зависит, какую роль будут играть наши суверенные государства, наши общества и сообщества в строительстве экономики XXI века, потому что через 20–30 лет эта экономика будет выглядеть по-другому и будет не похожа на то, что мы видим сегодня. Находиться здесь, в Санкт-Петербурге, участвовать в дискуссиях и обогащать друг друга идеями и мыслями — безусловно, та польза, которую мы вынесем с этого форума».Модератор беседы, телеведущая Сюзан Ли, первый же вопрос адресовала первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову: как вы можете заставить развиваться российскую экономику в условиях санкций?По словам Силуанова, правительство делает ставку на внутренние ресурсы., первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов: «Несмотря на все ограничения, основную ставку делаем на собственные ресурсы, чтобы нашим инвесторам, которые работают в России, будь то российская или компания с иностранным участием, работалось комфортно, предсказуемо, с наименьшими издержками, именно такую работу будет проводить российское правительство в ближайшую перспективу».Силуанов добавил, что сейчас правительство РФ готовит программу, нацеленную на повышение инвестиционной привлекательности российской экономики, социальную защищенность россиян и повышение темпов экономического роста.