Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Мы развиваем лабораторию когнитивных исследований в области образования. Мы фактически говорим о тех исследованиях когнитивных, которые проводятся, дают ответы, как строить новые образовательные программы».По ее словам, «мы можем выйти даже на создание новых образовательных стандартов и программ, чтобы наиболее эффективно использовать разработки в IT, физиологии для применения программ».