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    Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов. ПМЭФ, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕлена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

    Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

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    Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

    Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

    Елена Шмелёва: мы можем выйти на создание новых образовательных стандартов

      Сегодня на ПМЭФ много говорилось о точках роста, одна из самых важных — это инвестиции в образование и здоровье, в человеческий капитал. О новых технологиях в образовании рассказала Елена Шмелёва, руководитель фонда для одаренной молодежи «Талант и успех».

      Елена Шмелёва: «Мы развиваем лабораторию когнитивных исследований в области образования. Мы фактически говорим о тех исследованиях когнитивных, которые проводятся, дают ответы, как строить новые образовательные программы».

      По ее словам, «мы можем выйти даже на создание новых образовательных стандартов и программ, чтобы наиболее эффективно использовать разработки в IT, физиологии для применения программ».
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