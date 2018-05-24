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    Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю. Голикова Татьяна, ПМЭФ, Счётная палата, интервью, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТатьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

    Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

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    Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

    Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

    Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

      В интервью НТВ на форуме в Петербурге вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, как подбирает рабочий коллектив. Напомним, недавно Голикова расплакалась во время последнего выступления в Госдумы в качестве главы Счетной палаты.

      Татьяна Голикова: «Я начинаю деятельность на любом месте с подбора коллег, соратников, с которыми можно делать какие-то прорывные вещи. Счетная палата не была исключением, а скорее даже примером, насколько хороший профессиональный коллектив я там собрала. Конечно, с большим коллективом не перейдешь, конечно, кого-то по дороге потеряешь, и конечно, это вызывает большое расстройство. Хотя я буду стараться, чтобы они где-то рядом со мной работали».

      В интервью Ираде Зейналовой Голикова в шутку пообещала «оставить кого-то» Кудрину, который возглавляет Счетную палату теперь.
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