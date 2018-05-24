Татьяна Голикова: я трепетно отношусь к людям, с которыми работаю

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Я начинаю деятельность на любом месте с подбора коллег, соратников, с которыми можно делать какие-то прорывные вещи. Счетная палата не была исключением, а скорее даже примером, насколько хороший профессиональный коллектив я там собрала. Конечно, с большим коллективом не перейдешь, конечно, кого-то по дороге потеряешь, и конечно, это вызывает большое расстройство. Хотя я буду стараться, чтобы они где-то рядом со мной работали».В интервью Ираде Зейналовой Голикова в шутку пообещала «оставить кого-то» Кудрину, который возглавляет Счетную палату теперь.