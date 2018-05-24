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    В Хабаровском крае врачи борются за жизнь 15-летней роженицы. беременность и роды, дети и подростки, расследование, Хабаровский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Хабаровском крае врачи борются за жизнь 15-летней роженицы

    В Хабаровском крае врачи борются за жизнь 15-летней роженицы

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    В Хабаровском крае врачи борются за жизнь <nobr>15-летней</nobr> роженицы

    В Хабаровском крае врачи борются за жизнь 15-летней роженицы

    В Хабаровском крае врачи борются за жизнь <nobr>15-летней</nobr> роженицы

      Медики делают все возможное, чтобы спасти роженицу, которую спецбортом доставили из больницы Биробиджана в Хабаровский край. Случай привлек внимание не только врачей, но и следователей. Ведь пациентке всего 15 лет.

      Осложнения после операции у юной матери, скорее всего, были вызваны наличием у нее тяжелых заболеваний. Кроме того, на учете во время беременности она не стояла. По предварительным данным, в стационаре она проведет около месяца. Этого времени контролирующим органам хватит, чтобы познакомиться с семьей, в которой воспитывалась девочка. Не исключено, что проверка ждет и самих сотрудников ПДН.

      Школьницу в положении привезли в больницу Биробиджана из небольшого поселка. Состояние стало ухудшаться, ей сделали экстренное кесарево сечение, и ребенок появился на свет живым и здоровым, а вот сама пациентка впала в кому. Из этого состояния ее с трудом вывели, но дальнейшую помощь там оказать не в силах, поэтому и пришлось привлечь коллег из Хабаровска.

      Врачи рассказывают, что 15-летняя девушка выросла не в самой благополучной семье. На учете у гинеколога она не стояла. За здоровьем беременной совершенно никто не наблюдал. Родные закрывали глаза на сильные отеки, которые начались у школьницы. Очевидно, думали, что пройдет, лишь бы никто не узнал, в каком интересном положении оказалась несовершеннолетняя. Этой историей уже заинтересовались в Следственном комитете.

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