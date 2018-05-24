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    Бывшего новгородского вице-мэра осудили за педофилию. Великий Новгород, задержание, педофилия, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБывшего новгородского вице-мэра осудили за педофилию

    Бывшего новгородского вице-мэра осудили за педофилию

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    Бывшего новгородского <nobr>вице-мэра</nobr> осудили за педофилию

    Бывшего новгородского вице-мэра осудили за педофилию

    Бывшего новгородского <nobr>вице-мэра</nobr> осудили за педофилию

      К 11 годам колонии строгого режима приговорили бывшего вице-мэра Великого Новгорода. Вадима Фадеева признали виновным в совращении несовершеннолетних мальчиков и распространении детской порнографии в Интернете. Фадеев вел двойную жизнь и в Сети действовал не под своим именем. Оперативники изучили содержимое аккаунта и вышли на автора публикаций. В своей обычной жизни бывший чиновник, кстати, курировал работу с детьми. Он женат и воспитывает ребенка.

      Обычно сдержанный и невозмутимый, Вадим Фадеев сегодня выглядел растерянным. Ожидания более мягкого приговора не оправдались. А ведь бывший вице-мэр Великого Новгорода был уверен: он сделал все, чтобы тайное никогда не стало явным. Создал фиктивную страницу в социальной сети, регулярно менял IP-адреса на компьютере и, конечно, рассчитывал, что его — тогда еще высокопоставленного городского чиновника — вряд ли вообще заподозрят в распространении порнографии, да еще и с подростками в главных ролях.

      Скрывать свою истинную сущность Фадееву удавалось почти два года, пока в темную сторону его жизни не вмешались стражи порядка.

      Денис Фомичёв, и. о. заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новгородской области: «Было установлено более 30 эпизодов преступной деятельности Фадеева. Было проведено большое количество обысков, выемок, допросов, проверок показаний на месте, опознаний, других следственных действий, в ходе которых получена целая система доказательств, изобличающих Фадеева в инкриминируемых ему деяниях».

      На оглашение приговора супруга не пришла. Была только мать Фадеева. Впрочем, на частые встречи с родными бывшему вице-мэру теперь рассчитывать точно не придется: ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

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