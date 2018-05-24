Александр Жаров: средствами обхода блокировок пользуются всё чаще

Россияне привыкают к тому, что за просмотр кино в Интернете нужно платить. О блокировке пиратских ресурсов и изменениях в потреблении контента НТВ рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Интервью нашему телеканалу он дал на Международном экономическом форуме в Петербурге.
По словам Жарова, пользователи Рунета «захотели смотреть платное видео». По данным опросов, которые привел глава РКН, 71 процент готовы платить за просмотр видеоконтента, 38 процентов уже делают это. Как следствие — онлайн-кинотеатры уже стали больше зарабатывать. В 2017 году они заработали в общей сложности от 5 до 11 миллиардов рублей (разные цифры связаны с разными методиками подсчета). Эти деньги идут в производство кино.
Все меньше в Сети тех пиратов, которые выкладывают качественные копии фильмов. Это сказывается на доходе производителей кинокартин: если в 2016 году единственный фильм собрал в прокате больше миллиарда рублей («Экипаж»), то в 2017 году таких фильмов было уже пять.
Говоря о блокировке сайтов с пиратским контентом, Жаров отметил, что блокировка — не панацея. Гоняться за одним и тем же ресурсом, который меняет название и юрисдикцию, неэффективно. К тому же существуют способы обхода блокировок, и ими пользуется все больше россиян: если раньше это было 5–7%, то теперь уже 10–15. Поэтому важным, по словам Жарова, становится саморегулирование. Правообладатели и РКН подготовили меморандум, к которому, надеется глава Роскомнадзора, присоединятся поисковики. Если они уберут из выдачи все пиратские ресурсы, то это решит проблему,
Александр Жаров: «Чтобы гражданину, даже если он захочет, невозможно было через поисковик достигнуть пиратского ресурса».
В качестве распространителей пиратского контента в настоящее время Жаров особенно отметил стриминговые сервисы.
Глав РКН опроверг расхожее мнение о том, что в попытке заблокировать работу мессенджера Telegram Роскомнадзор «заблокировал сам себя».
Александр Жаров: «Сами себя мы не блокировали».
По словам Жарова, сайт РКН постоянно подвергается атакам: за эту неделю их было 8, причем 6 — очень мощные.
Все меньше в Сети тех пиратов, которые выкладывают качественные копии фильмов. Это сказывается на доходе производителей кинокартин: если в 2016 году единственный фильм собрал в прокате больше миллиарда рублей («Экипаж»), то в 2017 году таких фильмов было уже пять.
Говоря о блокировке сайтов с пиратским контентом, Жаров отметил, что блокировка — не панацея. Гоняться за одним и тем же ресурсом, который меняет название и юрисдикцию, неэффективно. К тому же существуют способы обхода блокировок, и ими пользуется все больше россиян: если раньше это было 5–7%, то теперь уже 10–15. Поэтому важным, по словам Жарова, становится саморегулирование. Правообладатели и РКН подготовили меморандум, к которому, надеется глава Роскомнадзора, присоединятся поисковики. Если они уберут из выдачи все пиратские ресурсы, то это решит проблему,
Александр Жаров: «Чтобы гражданину, даже если он захочет, невозможно было через поисковик достигнуть пиратского ресурса».
В качестве распространителей пиратского контента в настоящее время Жаров особенно отметил стриминговые сервисы.
Глав РКН опроверг расхожее мнение о том, что в попытке заблокировать работу мессенджера Telegram Роскомнадзор «заблокировал сам себя».
Александр Жаров: «Сами себя мы не блокировали».
По словам Жарова, сайт РКН постоянно подвергается атакам: за эту неделю их было 8, причем 6 — очень мощные.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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