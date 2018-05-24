Александр Жаров: средствами обхода блокировок пользуются всё чаще

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам Жарова, пользователи Рунета «захотели смотреть платное видео». По данным опросов, которые привел глава РКН, 71 процент готовы платить за просмотр видеоконтента, 38 процентов уже делают это. Как следствие — онлайн-кинотеатры уже стали больше зарабатывать. В 2017 году они заработали в общей сложности от 5 до 11 миллиардов рублей (разные цифры связаны с разными методиками подсчета). Эти деньги идут в производство кино.Все меньше в Сети тех пиратов, которые выкладывают качественные копии фильмов. Это сказывается на доходе производителей кинокартин: если в 2016 году единственный фильм собрал в прокате больше миллиарда рублей («Экипаж»), то в 2017 году таких фильмов было уже пять.Говоря о блокировке сайтов с пиратским контентом, Жаров отметил, что блокировка — не панацея. Гоняться за одним и тем же ресурсом, который меняет название и юрисдикцию, неэффективно. К тому же существуют способы обхода блокировок, и ими пользуется все больше россиян: если раньше это было 5–7%, то теперь уже 10–15. Поэтому важным, по словам Жарова, становится саморегулирование. Правообладатели и РКН подготовили меморандум, к которому, надеется глава Роскомнадзора, присоединятся поисковики. Если они уберут из выдачи все пиратские ресурсы, то это решит проблему,: «Чтобы гражданину, даже если он захочет, невозможно было через поисковик достигнуть пиратского ресурса».В качестве распространителей пиратского контента в настоящее время Жаров особенно отметил стриминговые сервисы.Глав РКН опроверг расхожее мнение о том, что в попытке заблокировать работу мессенджера Telegram Роскомнадзор «заблокировал сам себя».: «Сами себя мы не блокировали».По словам Жарова, сайт РКН постоянно подвергается атакам: за эту неделю их было 8, причем 6 — очень мощные.