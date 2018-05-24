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    Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области. компании, мусор, ПМЭФ, Тульская область, экология, экономика и бизнес, Ярославская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомпания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

    Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

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    Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

    Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

    Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

      Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и глава компании «Экогрупп» Игорь Чайка подписали инвестиционное соглашение на 5 млрд рублей. Инвестор займется развитием системы переработки отходов.

      Соглашение было подписано на стенде Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу, в регионе будет внедряться система раздельного сбора мусора и построен мусороперерабатывающий завод.

      Для Ярославской области это знаковый проект. Там проблема обращения с отходами так же актуальна, как и во всем Центральном округе. Ярославцы стали одними из первых, кто приступил к ее комплексному решению.

      Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области: «Соглашение чрезвычайно важное для региона, поскольку вопрос для региона и в целом ЦФО стоит достаточно остро. У нас определен единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сегодня мы подписали с руководством ООО „Хартия“ (входит в „Экогрупп“) соглашение об инвестировании в эту отрасль 5 млрд рублей».

      Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на ПМЭФ подписал соглашения с тульским заводом алюминия и компанией «Мистраль». Инвесторы станут резидентами экономической зоны «Узловая», а все вложенные средства помогут развитию производственных сил области и создадут новые рабочие места. Алексей Дюмин отметил исключительную важность этих контрактов.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Для нас это важно, так как это составляющая пополнения бюджета по всем направлениям. Производимая продукция будет интересна и востребована не только на внутренних рынках российских, но она также будет пользоваться спросом и на внешних рынках. Это тоже очень важно».

      Теперь в экономической зоне «Узловая» будет 12 резидентов.
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