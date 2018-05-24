Компания Игоря Чайки вложит 5 млрд рублей в переработку мусора в Ярославской области

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Соглашение было подписано на стенде Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу, в регионе будет внедряться система раздельного сбора мусора и построен мусороперерабатывающий завод.Для Ярославской области это знаковый проект. Там проблема обращения с отходами так же актуальна, как и во всем Центральном округе. Ярославцы стали одними из первых, кто приступил к ее комплексному решению., губернатор Ярославской области: «Соглашение чрезвычайно важное для региона, поскольку вопрос для региона и в целом ЦФО стоит достаточно остро. У нас определен единый оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сегодня мы подписали с руководством ООО „Хартия“ (входит в „Экогрупп“) соглашение об инвестировании в эту отрасль 5 млрд рублей».Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на ПМЭФ подписал соглашения с тульским заводом алюминия и компанией «Мистраль». Инвесторы станут резидентами экономической зоны «Узловая», а все вложенные средства помогут развитию производственных сил области и создадут новые рабочие места. Алексей Дюмин отметил исключительную важность этих контрактов., губернатор Тульской области: «Для нас это важно, так как это составляющая пополнения бюджета по всем направлениям. Производимая продукция будет интересна и востребована не только на внутренних рынках российских, но она также будет пользоваться спросом и на внешних рынках. Это тоже очень важно».Теперь в экономической зоне «Узловая» будет 12 резидентов.