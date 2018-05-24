В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»

Ячейку экстремистов из запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» ликвидировали правоохранители в Карачаево-Черкесии . Задержаны 11 членов группировки.

По данным силовиков, участники преступного сообщества пропагандировали радикальные взгляды и вовлекали в свои ряды новых сторонников, а деньги на свою деятельность вымогали у коммерсантов.



Стражи порядка побывали в одном из домов, где злоумышленники проводили собрания. Найдены пистолеты и револьвер, а также боеприпасы. Кроме того, обнаружены запрещенная литература и записи с лекциями. Известно также, что в числе задержанных — лидер ячейки. Еще предстоит установить личности тех, кто посещал собрания экстремистов.