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    В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». задержание, Карачаево-Черкесия, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»

    В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»

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    В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации <nobr>«Ат-Такфир</nobr> <nobr>валь-Хиджра»</nobr>

    В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»

    В КЧР ликвидировали экстремистскую ячейку организации <nobr>«Ат-Такфир</nobr> <nobr>валь-Хиджра»</nobr>

      Ячейку экстремистов из запрещенной в России организации «Ат-Такфир валь-Хиджра» ликвидировали правоохранители в Карачаево-Черкесии. Задержаны 11 членов группировки.

      По данным силовиков, участники преступного сообщества пропагандировали радикальные взгляды и вовлекали в свои ряды новых сторонников, а деньги на свою деятельность вымогали у коммерсантов.

      Стражи порядка побывали в одном из домов, где злоумышленники проводили собрания. Найдены пистолеты и револьвер, а также боеприпасы. Кроме того, обнаружены запрещенная литература и записи с лекциями. Известно также, что в числе задержанных — лидер ячейки. Еще предстоит установить личности тех, кто посещал собрания экстремистов.

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