Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Увидеть всю кухню такого масштабного мероприятия не проблема, если договориться с шеф-поваром Фридеманном Кюхенмайстером. Он рассказал, что кормят участников форума блюдами паназиатской, русской и итальянской кухни.: «Мы привезли на площадку 12 тонн мяса, 10 тонн рыбы, 18 тонн овощей. Продуктов примерно 70 тонн на площадке. И мы, конечно, каждую ночь мясо и рыбу привозим свежие на площадку».Угощать друг друга на форуме готовы и участники. Например, сыровар из Липецкой области Владимир Борев в старинной русской усадьбе так освоил рецепты, технологии и секреты французских мастеров, что стал первым россиянином которого приняли в гильдию сыроделов, существующую уже 400 лет.Все те, кто сегодня станет ньюсмейкерами, пока не успели затянуть галстуки, накануне вечером на фешенебельном Крестовском острове любовались новыми петербургскими достопримечательностями — эффектными мостами, возведенными в том числе и с иностранным участием. Лучший фон для неформальных доверительных бесед бизнесменов со всего света. И это будто предисловием к большому диалогу, который начался за деловыми завтраками на площадке форума. Ведь главная его тема — как раз доверие, на фоне не всегда благоприятных мировых событий.Подробности — в видеоматериале.