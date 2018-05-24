Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:00
Пресс-конференция президентов России и Франции
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
    •  
    Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ. еда, ПМЭФ, рестораны и кафе, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

    Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

    комментировать
    Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

    Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

    Тонны мяса и рыбы: чем кормят участников ПМЭФ

      К Петербургскому экономическому форуму готовились не только участники сессий и дискуссий, не только журналисты и организаторы этого мероприятия. Там была проведена колоссальная закадровая работа, которая всегда делает форум красивым, комфортным и запоминающимся.

      Увидеть всю кухню такого масштабного мероприятия не проблема, если договориться с шеф-поваром Фридеманном Кюхенмайстером. Он рассказал, что кормят участников форума блюдами паназиатской, русской и итальянской кухни.

      Фридеманн Кюхенмайстер: «Мы привезли на площадку 12 тонн мяса, 10 тонн рыбы, 18 тонн овощей. Продуктов примерно 70 тонн на площадке. И мы, конечно, каждую ночь мясо и рыбу привозим свежие на площадку».

      Угощать друг друга на форуме готовы и участники. Например, сыровар из Липецкой области Владимир Борев в старинной русской усадьбе так освоил рецепты, технологии и секреты французских мастеров, что стал первым россиянином которого приняли в гильдию сыроделов, существующую уже 400 лет.

      Все те, кто сегодня станет ньюсмейкерами, пока не успели затянуть галстуки, накануне вечером на фешенебельном Крестовском острове любовались новыми петербургскими достопримечательностями — эффектными мостами, возведенными в том числе и с иностранным участием. Лучший фон для неформальных доверительных бесед бизнесменов со всего света. И это будто предисловием к большому диалогу, который начался за деловыми завтраками на площадке форума. Ведь главная его тема — как раз доверие, на фоне не всегда благоприятных мировых событий.

      Подробности — в видеоматериале.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru