Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:00
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  
    Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ. выставки и музеи, ПМЭФ, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

    Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

    комментировать
    Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

    Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

    Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

      На время финансового форума в Петербурге подготовили масштабную культурную программу. В Мариинском театре сразу несколько премьер, также гостей форума ждут в Русском музее и Екатерининском дворце. Занятия найдутся и для тех, кто хочет провести время на свежем воздухе.

      Экономический форум в Петербурге в силу самого места проведения не может быть сугубо экономическим. У него всегда есть и культурная сторона. Беседы о макроэкономических показателях и волатильности рубля в Петербурге естественным образом уравновешиваются эстетикой дворцов, выставками и, конечно, театром. В этом году выбор как никогда велик.

      В Русском музее к 140-летию Петрова-Водкина выставлены 250 работ художника. Это не полное собрание, это избранное, но с дополнительными материалами: эскизы к известным произведениям, ранний Петров-Водкин и картины, которые не выставлялись вовсе.

      Погода в Петербурге в эти дни благоволит прогулкам по пригородным паркам. Если будете в Екатерининском дворце в Лионском зале, обратите внимание на три стула с новой золотистой обивкой. Это не просто мебель, это как раз та самая культурная сторона экономического форума. На днях будет подписан документ — «Газпром» вместе с французским фондом «Энжи» профинансируют полное и аутентичное воссоздание интерьера Лионского зала. После реставрации по богатству отделки он сможет соперничать с Янтарной комнатой: вернутся лазуритовые панели, роспись на потолке и шелковые обои.

      В Мариинском театре представлена опера Верди «Фальстаф».

      А для любителей пассивного отдыха, характеризующегося словом «полежать», есть целых два культурных предложения. Во все дни форума можно полежать в песке на фестивале песчаных скульптур у Петропавловской крепости, а можно — в цветах на фестивале тюльпанов на Елагином острове.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru