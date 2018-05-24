Лучшие театры, выставки и музеи Петербурга: где провести досуг в дни ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Экономический форум в Петербурге в силу самого места проведения не может быть сугубо экономическим. У него всегда есть и культурная сторона. Беседы о макроэкономических показателях и волатильности рубля в Петербурге естественным образом уравновешиваются эстетикой дворцов, выставками и, конечно, театром. В этом году выбор как никогда велик.В Русском музее к 140-летию Петрова-Водкина выставлены 250 работ художника. Это не полное собрание, это избранное, но с дополнительными материалами: эскизы к известным произведениям, ранний Петров-Водкин и картины, которые не выставлялись вовсе.Погода в Петербурге в эти дни благоволит прогулкам по пригородным паркам. Если будете в Екатерининском дворце в Лионском зале, обратите внимание на три стула с новой золотистой обивкой. Это не просто мебель, это как раз та самая культурная сторона экономического форума. На днях будет подписан документ — «Газпром» вместе с французским фондом «Энжи» профинансируют полное и аутентичное воссоздание интерьера Лионского зала. После реставрации по богатству отделки он сможет соперничать с Янтарной комнатой: вернутся лазуритовые панели, роспись на потолке и шелковые обои.В Мариинском театре представлена опера Верди «Фальстаф».А для любителей пассивного отдыха, характеризующегося словом «полежать», есть целых два культурных предложения. Во все дни форума можно полежать в песке на фестивале песчаных скульптур у Петропавловской крепости, а можно — в цветах на фестивале тюльпанов на Елагином острове.