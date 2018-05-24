В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

Подозреваемых в разбойном нападении на 65-летнего пенсионера разыскивают полицейские в Волгограде.

Неизвестные подкараулили пенсионера возле дома, жестоко избили и ограбили. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.



На кадрах видно, как на жертву нападают сзади, нанося сильный удар в голову. Потерпевший сразу же теряет сознание, однако преступник продолжает избивать 65-летнего мужчину руками и ногами. Спустя несколько секунд к избиению беззащитного присоединяется второй налетчик, который до этого прятался в кустах. Оба грабителя одеты в черную спортивную одежду.



Все это злоумышленники делали ради сумки, в которой не было крупной суммы денег, а только личные вещи. По данным данным следствия, нападавшие нанесли потерпевшему не менее 20 ударов металлическим прутом. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.



Как только пострадавший придет в себя, его намерены опросить полицейские. Известно, что в похищенной сумке находились личные документы пенсионера, небольшая сумма и ключи от машины.