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    В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера. Волгоград, драки и избиения, жестокость, кражи и ограбления, нападения, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

    В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

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    В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

    В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

    В Волгограде ищут бандитов, жестоко избивших пенсионера

      Подозреваемых в разбойном нападении на 65-летнего пенсионера разыскивают полицейские в Волгограде.

      Неизвестные подкараулили пенсионера возле дома, жестоко избили и ограбили. Все произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

      На кадрах видно, как на жертву нападают сзади, нанося сильный удар в голову. Потерпевший сразу же теряет сознание, однако преступник продолжает избивать 65-летнего мужчину руками и ногами. Спустя несколько секунд к избиению беззащитного присоединяется второй налетчик, который до этого прятался в кустах. Оба грабителя одеты в черную спортивную одежду.

      Все это злоумышленники делали ради сумки, в которой не было крупной суммы денег, а только личные вещи. По данным данным следствия, нападавшие нанесли потерпевшему не менее 20 ударов металлическим прутом. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован.

      Как только пострадавший придет в себя, его намерены опросить полицейские. Известно, что в похищенной сумке находились личные документы пенсионера, небольшая сумма и ключи от машины.

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