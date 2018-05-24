Татьяна Голикова: столько сотрудников в системе соцстрахования, возможно, не нужно

Система социального страхования нуждается в переменах, сообщила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова в интервью НТВ на экономическом форуме в Петербурге.

Татьяна Голикова: «У нас не один только Пенсионный фонд, у нас три государственных социальных внебюджетных фонда — Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Если мы собираемся что-то перестраивать, то мы будем перестраивать всю систему социального страхования. По моему глубокому убеждению, она нуждается в переменах хотя бы потому, что очень быстро меняются вызовы, система управления, происходят процессы цифровизации, и эта система должна этому соответствовать».



Голикова обратила внимание, что система обслуживает все 147 миллионов граждан России — не только выплачивает пенсии, но и оплачивает медпомощь, больничные и оказывает другие услуги. Этим занимаются в общей сложности 126 тысяч сотрудников во всех регионах. В год на систему тратят 111 миллиардов рублей, при этом на содержание сотрудников идет 85 миллиардов. Зарплаты у них «не такие высокие», добавила Голикова.



Татьяна Голикова: «Но есть параллельно идущий процесс — услуги через МФЦ. Если пойдем дальше по пути цифровизации, по пути управления большими данными, то, конечно, не нужно такого количества людей. Поэтому нужно задуматься, и мы будем над этим работать, о модернизации системы социального страхования… Это предстоит обсудить с работодателями и профсоюзами. Система социального страхования триедина в этом смысле — государство, бизнес и профсоюзы».