Мужчина упал под поезд на станции «Театральная» в московском метро

Утром на Замоскворецкой линии столичной подземки были увеличены интервалы в движении поездов.
На официальной странице Twitter Московского метрополитена сообщили, что сбой в движении поездов был вызван инцидентом с пассажиром. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах столицы уточнил, что мужчина упал под прибывающий состав на станции «Театральная» на зеленой ветке метро.
Источник: «На станции метро „Театральная“, предварительно, мужчина упал под прибывающий поезд. Сейчас его извлекают».
Обстоятельства ЧП выясняются. Данных о том, выжил ли упавший на пути пассажир, пока не поступало. В свою очередь в метрополитене сообщили, что движение поездов на Замоскворецкой линии к 11:14 было введено в график.
Источник: «На станции метро „Театральная“, предварительно, мужчина упал под прибывающий поезд. Сейчас его извлекают».
Обстоятельства ЧП выясняются. Данных о том, выжил ли упавший на пути пассажир, пока не поступало. В свою очередь в метрополитене сообщили, что движение поездов на Замоскворецкой линии к 11:14 было введено в график.
Замоскворецкая линия. Движение поездов введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 24 мая 2018 г.
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