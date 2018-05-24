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    Мужчина упал под поезд на станции «Театральная» в московском метро

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    Мужчина упал под поезд на станции «Театральная» в московском метро

    Мужчина упал под поезд на станции «Театральная» в московском метро

    Утром на Замоскворецкой линии столичной подземки были увеличены интервалы в движении поездов.

    На официальной странице Twitter Московского метрополитена сообщили, что сбой в движении поездов был вызван инцидентом с пассажиром. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах столицы уточнил, что мужчина упал под прибывающий состав на станции «Театральная» на зеленой ветке метро.

    Источник: «На станции метро „Театральная“, предварительно, мужчина упал под прибывающий поезд. Сейчас его извлекают».

    Обстоятельства ЧП выясняются. Данных о том, выжил ли упавший на пути пассажир, пока не поступало. В свою очередь в метрополитене сообщили, что движение поездов на Замоскворецкой линии к 11:14 было введено в график.


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