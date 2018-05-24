В Пентагоне опровергли сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии

В американском военном ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, международная коалиция, которую возглавляют США, якобы нанесла удар по позициям сирийских военных в провинции
Дейр-эз-Зор.
В Пентагоне не подтверждают нанесение коалицией авиаудара по позициям сирийских сил, передает «Интерфакс».
Адриан Ранкин-Гэллоуэй, представитель Пентагона: «У нас нет информации, которая бы подтверждала содержащиеся в этих сообщениях данные».
Об атаке авиации международной коалиции сообщило агентство SANA со ссылкой на военные источники. По их данных, обстрелу с воздуха якобы подверглись позиции правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. При этом сообщалось, что в результате этой атаки никто не пострадал.
Между тем ранее российский военный источник заявлял, что сообщения об этом авианалете не соответствуют действительности.
Адриан Ранкин-Гэллоуэй, представитель Пентагона: «У нас нет информации, которая бы подтверждала содержащиеся в этих сообщениях данные».
Об атаке авиации международной коалиции сообщило агентство SANA со ссылкой на военные источники. По их данных, обстрелу с воздуха якобы подверглись позиции правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. При этом сообщалось, что в результате этой атаки никто не пострадал.
Между тем ранее российский военный источник заявлял, что сообщения об этом авианалете не соответствуют действительности.
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