Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
    •  
    Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций. интервью, санкции, экономика и бизнес, Франция, эксклюзив, ПМЭФ, Макрон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

    Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

    комментировать
    Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

    Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

    Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

      Жители Европы устали от санкций, заявил в интервью НТВ председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Интервью нашему телеканалу он дал на экономическом форуме в Петербурге.

      По словам Быстрицкого, соперничество стран в политической сфере лишает их экономического сотрудничества. При этом он отметил приезд на форум президента Франции Эммануэля Макрона.

      Андрей Быстрицкий: «Он хочет взаимодействия, какого-то результата».

      Глава клуба «Валдай» констатировал, что в международных отношениях сейчас присутствуют «трения и подозрительность», но при этом Европа крайне заинтересована в сотрудничестве с РФ.

      Андрей Быстрицкий: «Терять такую большую страну, как Россия, так близко расположенную и так похожую на западные страны, неразумно».
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru