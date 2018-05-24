Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

Жители Европы устали от санкций, заявил в интервью НТВ председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Интервью нашему телеканалу он дал на экономическом форуме в Петербурге.
По словам Быстрицкого, соперничество стран в политической сфере лишает их экономического сотрудничества. При этом он отметил приезд на форум президента Франции Эммануэля Макрона.
Андрей Быстрицкий: «Он хочет взаимодействия, какого-то результата».
Глава клуба «Валдай» констатировал, что в международных отношениях сейчас присутствуют «трения и подозрительность», но при этом Европа крайне заинтересована в сотрудничестве с РФ.
Андрей Быстрицкий: «Терять такую большую страну, как Россия, так близко расположенную и так похожую на западные страны, неразумно».
Андрей Быстрицкий: «Он хочет взаимодействия, какого-то результата».
Глава клуба «Валдай» констатировал, что в международных отношениях сейчас присутствуют «трения и подозрительность», но при этом Европа крайне заинтересована в сотрудничестве с РФ.
Андрей Быстрицкий: «Терять такую большую страну, как Россия, так близко расположенную и так похожую на западные страны, неразумно».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии