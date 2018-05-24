Андрей Быстрицкий: европейцы устали от санкций

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам Быстрицкого, соперничество стран в политической сфере лишает их экономического сотрудничества. При этом он отметил приезд на форум президента Франции Эммануэля Макрона.: «Он хочет взаимодействия, какого-то результата».Глава клуба «Валдай» констатировал, что в международных отношениях сейчас присутствуют «трения и подозрительность», но при этом Европа крайне заинтересована в сотрудничестве с РФ.: «Терять такую большую страну, как Россия, так близко расположенную и так похожую на западные страны, неразумно».