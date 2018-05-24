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    Автобус с пассажирами загорелся под Кировом

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    • Фото: ЧП | ДТП Киров и Кировская область / vk.com
    Автобус с пассажирами загорелся под Кировом

    Автобус с пассажирами загорелся под Кировом

    Автобус с пассажирами загорелся под Кировом
  • Фото: ЧП | ДТП Киров и Кировская область / vk.com

    • Рейсовый автобус загорелся во время движения на трассе под Кировом. Пассажиры успели выйти из автобуса до того, как огонь охватил салон.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, ЧП произошло на 19-м километре автодороги Киров — Слободской. Причиной стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Ни пострадавших, ни погибших нет.

    По информации ведомства, когда в автобусе возникло задымление, водитель выпустил всех пассажиров. Люди успели выйти из автобуса до того, как огонь охватил салон. Автобус сгорел полностью.

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