В КХЛ подвели итоги сезона и анонсировали нововведения в судействе

Руководство КХЛ обещает больше захватывающих дерби и знаковых матчей в новом хоккейном сезоне.

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В подмосковной Барвихе состоялась встреча руководителей и менеджеров клубов Континентальной хоккейной лиги. Участники встречи обсудили стратегии развития лиги на ближайшие 5 лет. Уже известно, что будущий чемпионат начнется 1 сентября. Каждая команда сыграет по 62 игры. Плей-офф продлится с 25 февраля до 25 апреля.



Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «В регламент введены новые технические новшества, касающиеся системы „видеогол“, новшества, запрещающие тренерам апеллировать к гаджетам, и прочие вещи, которые позволяют повышать качество судейства».



Итоги 10-го сезона КХЛ подвели на церемонии награждения. Обладателем кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс». Петербургский СКА получил кубок континента имени Виктора Тихонова. Самым ценным игроком регулярного чемпионата признан нападающий СКА Никита Гусев.