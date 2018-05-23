Суд запретил Трампу блокировать пользователей в своем Twitter

Суд
Нью-Йорка признал случаи, когда Дональд Трамп блокирует читателей своего Twitter, нарушением свободы слова.
Федеральный суд Нью-Йорка запретил президенту США блокировать пользователей в своем микроблоге в Twitter, признав блокировку нарушением положения конституции о свободе слова. Об этом сообщает телеканал CNN.
Сообщается, что слушания продолжались с прошлого года. Иск был подан несколькими пользователями, которых Трамп заблокировал в своем Twitter.
Наоми Рейс Бучвальд, судья: «Мы считаем, что аккаунт @realDonaldTrump — это интерактивное пространство, где пользователи могут напрямую взаимодействовать с тем, что пишет президент. Согласно доктрине, принятой Верховным судом, он должен рассматриваться как „публичный форум“, так что блокировка истцов на основании их политических высказываний нарушает Первую поправку конституции».
Бучвальд уточнила, что запрет носит декларативный характер, и наказания за ним не последует. Тем не менее, представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа ограничивать пользователям доступ к своему блогу, заявил, что ведомство не согласно с решением суда и «готовится к последующим шагам».
Сообщается, что слушания продолжались с прошлого года. Иск был подан несколькими пользователями, которых Трамп заблокировал в своем Twitter.
Наоми Рейс Бучвальд, судья: «Мы считаем, что аккаунт @realDonaldTrump — это интерактивное пространство, где пользователи могут напрямую взаимодействовать с тем, что пишет президент. Согласно доктрине, принятой Верховным судом, он должен рассматриваться как „публичный форум“, так что блокировка истцов на основании их политических высказываний нарушает Первую поправку конституции».
Бучвальд уточнила, что запрет носит декларативный характер, и наказания за ним не последует. Тем не менее, представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа ограничивать пользователям доступ к своему блогу, заявил, что ведомство не согласно с решением суда и «готовится к последующим шагам».
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