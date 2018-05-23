Эксперты предупредили о поразившем 54 страны вирусе

Новый вирус VPNFilter заразил почти 500 тысяч устройств по всему миру, заявили специалисты.
По данным американской телекоммуникационной компании Cisco Systems, вирус поражает сетевую аппаратуру, в том числе роутеры и хранилища информации. Отмечается, что с помощью VPNFilter злоумышленники могут не только похитить данные, но и вывести из строя цифровые устройства.
Как сообщили эксперты, VPNFilter уже распространился в 54 странах мира. При этом отмечается, что наиболее активно вирус поражает устройства на Украине, передает РИА Новости.
Как сообщили эксперты, VPNFilter уже распространился в 54 странах мира. При этом отмечается, что наиболее активно вирус поражает устройства на Украине, передает РИА Новости.
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